Sport

Oltenii au sărbătorit cu o bătaie cu bulgări victoria cu 3-0 din deplasarea cu Unirea Slobozia. Vasile Mogoș, imagine de colecție

Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia cu 3-0 în deplasare. Jucătorii lui Filipe Coelho au sărbătorit succesul cu o bătaie cu bulgări.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
22.02.2026 | 23:33
Oltenii au sarbatorit cu o bataie cu bulgari victoria cu 30 din deplasarea cu Unirea Slobozia Vasile Mogos imagine de colectie
CORESPONDENȚĂ DIN SLOBOZIA
4 poze
Vezi galeria
Sărbătoarea oltenilor după 3-0 în deplasare cu Unirea Slobozia. Sursa Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova defilează în campionat. Oltenii lui Filipe Coelho au câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia și au sărbătorit pe teren, la final, cu o bătaie cu bulgări în fața suporterilor.

Sărbătoarea oltenilor după 3-0 cu Unirea Slobozia în deplasare

Etapa cu numărul 28 le-a adus oltenilor alte 3 puncte în zestrea din SuperLiga. Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul Unirii Slobozia, pe care a învins-o categoric, în ciuda temperaturii reduse.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Filipe Coelho s-a impus cu scorul de 3-0 și s-a distanțat la 4 puncte de locul 2, ocupat de Dinamo, care are 52 de puncte. Deși organizatorii meciului s-au mobilizat incredibil și au curățat exemplar gazonul, zăpada rămasă în jurul terenului nu a dispărut complet.

Jucătorii Craiovei au mers după fluierul final în fața galeriei și au sărbătorit. Profitând de grămezile de zăpadă din jur, jucătorii au încins o adevărată bătaie cu bulgări, iar în centrul atenției s-a aflat Vasile Mogoș.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Nicușor Bancu, declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova

Unul dintre cei care a reacționat după meciul de la Slobozia a fost Nicușor Bancu. Veteranul din echipa oltenilor a declarat, printre altele, că se gândește doar la echipa de club, cu care vrea să fie constant pe primul loc.

ADVERTISEMENT
Dezlănțuit! Nicușor Bancu i-a făcut praf pe amândoi în direct la TV:
Digisport.ro
Dezlănțuit! Nicușor Bancu i-a făcut praf pe amândoi în direct la TV: "Ceva incredibil!"

„Eu vreau să fiu aici pe primul loc. Altceva nu mă interesează. Dacă voi fi la națională, voi încerca să fac o treabă cât mai bună”, a declarat Nicușor Bancu.

  • 28 februarie este data următorului meci pentru olteni (acasă, cu Metaloglobus)
Filipe Coelho, comparat cu Mirel Rădoi după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3....
Fanatik
Filipe Coelho, comparat cu Mirel Rădoi după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3. Răspunsul franc al lusitanului: „Nu înseamnă nimic”
Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine!...
Fanatik
Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine! E preocupat de componenţa lotului pentru cele două meciuri”. Exclusiv
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să...
Fanatik
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să fiu aici pe primul loc”. Căpitanul Craiovei, atac la adresa VAR: „Au venit mai târziu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!