Oltenii au sărbătorit cu o bătaie cu bulgări victoria cu 3-0 din deplasarea cu Unirea Slobozia. Vasile Mogoș, imagine de colecție

Universitatea Craiova defilează în campionat. Oltenii lui Filipe Coelho au câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia și au sărbătorit pe teren, la final, cu o bătaie cu bulgări în fața suporterilor.

Sărbătoarea oltenilor după 3-0 cu Unirea Slobozia în deplasare

Etapa cu numărul 28 le-a adus oltenilor alte 3 puncte în zestrea din SuperLiga. Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul Unirii Slobozia, pe care a învins-o categoric, în ciuda temperaturii reduse.

și s-a distanțat la 4 puncte de locul 2, ocupat de Dinamo, care are 52 de puncte. Deși , zăpada rămasă în jurul terenului nu a dispărut complet.

Jucătorii Craiovei au mers după fluierul final în fața galeriei și au sărbătorit. Profitând de grămezile de zăpadă din jur, jucătorii au încins o adevărată bătaie cu bulgări, iar în centrul atenției s-a aflat Vasile Mogoș.

Nicușor Bancu, declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova

Unul dintre cei care a reacționat după meciul de la Slobozia a fost Nicușor Bancu. Veteranul din echipa oltenilor a declarat, printre altele, că , cu care vrea să fie constant pe primul loc.

„Eu vreau să fiu aici pe primul loc. Altceva nu mă interesează. Dacă voi fi la națională, voi încerca să fac o treabă cât mai bună”, a declarat Nicușor Bancu.