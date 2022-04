Oltenii, declarații exuberante după victoria cu FC Argeș: „Putem să câștigăm totul până la final!”

în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1. Golurile partidei au fost marcate de Alexandru Crețu (două goluri), Jovan Markovic și Andrei Ivan.

Oltenii, declarații exuberante după victoria cu FC Argeș

Viorel Dinu, cel care i-a luat locul lui la meciul cu FC Argeș, fiind suspendat, este optimist în privința viitorului Universității Craiova și consideră că aceasta ar putea câștiga toate meciurile până la finalul sezonului.

„Am ținut legătura cu Reghe, nu trebuie neapărat să vorbim la telefon, avem legăturile noastre. Pregătim fiecare meci foarte bine, la victorie. Am dovedit că a fost o întâmplare la Sepsi.

Peste o jumătate de oră joacă FCSB cu Farul, noi trebuie să ne câștigăm meciuri și vedem ce se întâmplă. Eu cred că putem să câștigăm totul până la final, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și la finalul campionatului vom vedea”, a declarat Viorel Dinu, la finalul partidei cu FC Argeș.

Marius Constantin: „E greu să câștigăm campionatul, dar nu imposibil!”

„Azi am controlat meciul. Am marcat exact când a trebuit. N-o să încep să vă plictisesc cu același discurs, că o luăm pas cu pas. Campionatul este departe. Ne gândim să ne facem treaba cât mai bine și, la sfârșit, vom vedea. Fiecare își propune să obțină maximul la fiecare meci.

Mi-ar plăcea să câștige Farul la meciul cu FCSB. O victorie a Farului ne avantajează. Rămânem cu picioarele pe pământ. Am câștigat cu 4-0, dar nu înseamnă nimic, dacă nu o ținem tot așa.

E greu să câștigăm campionatul, dar nu imposibil. Fiecare jucător trebuie să încerce să aibă evoluții cât mai bune. Încerc să mă mențin într-o formă bună, să fiu sănătos și, când se va apela la mine, să îmi fac treaba”, a spus Marius Constantin.

Jovan Markovic: „Au fost niște goluri foarte frumoase!”

„A fost un meci greu până am reușit să deschidem scorul. După, a fost puțin mai lejer. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Sperăm să o ținem tot așa și în următoarele meciuri. Au fost niște goluri foarte frumoase, mai ales ale lui Crețu.

(n.r. Vă mai gândiți la titlu?) Noi ne gândim la locul 2 și la Cupa României, dacă avem șanse, ne jucăm șansa. Cel mai pun atac… Avem zile și zile. Sperăm să marcăm în continuare și vom vedea”, a spus și Jovan Markovic.

