Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”

A izbucnit un nou scandal în Superliga României. Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, l-a atacat pe selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, pentru că tehnicianul de 80 de ani i-a urat baftă lui Gigi Becali înainte de meciul FCSB-ului cu oltenii, din ultima etapă. Reacțiile după conferința explozivă nu au întârziat să apară.

Război între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu. De la ce a plecat totul

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali, patronul de la FCSB, declara că a fost sunat de Mircea Lucescu înainte de meciul cu Universitatea Craiova, pentru a-i ura succes și pentru a-i transmite că se va baza pe jucătorii săi în meciurile cu Moldova și Austria.

Selecționerul a recunoscut că a vorbit cu Gigi Becali. Antrenorul a dat de înțeles că a recurs la acest gest întrucât și-a dorit ca fotbaliștii de la FCSB să vină cu moralul la maximum la echipa națională.

Mirel Rădoi nu a mai rezistat. . Acesta este de părere că nu e normal ca un patron din Superligă să fie sunat de omul numărul 1 al echipei naționale.

Oficialii de la Universitatea Craiova, reacție după ieșirea lui Mirel Rădoi

Pavel Badea, directorul Universității Craiova, a intrat în direct și i-a ținut partea lui Mirel Rădoi. Oficialul clubului din Bănie cu greu găsește explicații pentru declarațiile selecționerului și spune că acesta trebuia să dea dovadă de mai multă eleganță.

„E normal. Având în vedere declarațiile… E o surpriză pentru toți cei care urmărim fotbalul, nu doar pentru noi, cei de la Craiova. Domnul Lucescu trebuia să fie mult mai atent și mai discret, având în vedere exact ce spunea înainte. Când vorbești cu Gigi, află jumătate de țară.

O declarație neinspirată, clar. Creează o stare de tensiune. Oricum, avem suspiciunea că domnul Lucescu are ceva cu oltenii. Nu e decât o confirmare. Păcat. După meciul cu Austria au apărut declarații care au creat o stare de confuzie. Nu e normal, având în vedere experiența dânsului.

Cred că și Mirel s-a încins puțin mai mult. E clar că frustrarea și nemulțumirea sa sunt împărtășite de multă lume din Craiova. Nu e în regulă ce s-a declarat și ce s-a constatat”, a declarat Pavel Badea, directorul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii au încredere în Mircea Lucescu

În plus, oficialul celor de la Universitatea Craiova spune că selecționerul Mircea Lucescu ar fi avantajat dacă ar evita să dea declarații care să-l pună într-o postură proastă. Badea are însă mare încredere că România poate ajunge la Campionatul Mondial și s-a declarat impresionat de ce a văzut în meciul cu Austria.

„A fost poate unul dintre cele mai bune momente ale fotbalului românesc din ultima perioadă. M-am bucurat ca și pentru calificarea Universității Craiova în cupele europene. Îmi doresc mereu ca echipa națională să câștige. Eu cred că Bancu, în momentul ăsta, are atu-uri. E mai tânăr decât Chipciu, e un jucător cu valențe ofensive importante. Bancu e un fotbalist de care e nevoie. Domnul Lucescu decide. Să sperăm că va fi inspirat, nu ca în ultimele declarații. Să lase declarațiile deoparte. Nu aduc nimic în plus pe partea de imagine. Eu am încredere în echipa națională”, a mai spus Pavel Badea.

Cum l-ar putea costa pe Mirel Rădoi declarațiile acide la adresa lui Mircea Lucescu

Robert Niță, de asemenea, crede că Mirel Rădoi are motive să fie frustrat și spune că Mircea Lucescu a acționat greșit în momentul în care a ales să vorbească la telefon cu Gigi Becali. Totuși, fostul fotbalist trage un semnal de alarmă: acum suporterii au un motiv să-l taxeze pe antrenorul Universității Craiova în perioada următoare.

„Știind cum trăiește Rădoi fotbalul, mi se pare normal. Din postura de antrenor al Craiovei, nu cred că ar fi trebuit să intre el în discuțiile astea și cred că patronul sau clubul ar fi trebuit să ia atitudine. E imatur. Nu trebuia să se bage Mirel. E un antrenor tânăr, merge la 7 dimineața în baza de pregătire.

E clar, îl deranjează, îl macină și trage un semnal de alarmă că nu e normal ca selecționerul unei țări să sune un patron ca să-i ureze baftă. Greșește și nea Mircea, că e sincer. Gigi Becali l-a dat de gol. E clar că e deranjant pentru Rădoi. Îi avea pe Screciu și pe Baiaram la națională, nu trebuia să facă asta. Se va întoarce împotriva lui. Cu siguranță, dacă nu apar rezultate, se va găsi cineva care îi va spune că, în loc să pregătească meciul, a stat să printeze articole”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.