Sport

Universitatea Craiova, ofertă-bombă pe final de mercato pentru internaționalul de aproape 3.000.000 de euro

Universitatea Craiova a făcut o ofertă pentru Youssoupha Sanyang, internaționalul Gambiei cumpărat de Slavia Praga cu aproximativ 3 milioane de euro. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
07.09.2026 | 21:17
Universitatea Craiova ofertabomba pe final de mercato pentru internationalul de aproape 3000000 de euro
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Craiova a făcut ofertă pentru Youssoupha Sanyang, jucător cumpărat de Slavia Praga cu 3 milioane de euro!
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Universitatea Craiova forțează un nou transfer important pe final de mercato. Oltenii au făcut o ofertă pentru Youssoupha Sanyang, fotbalistul celor de la Slavia Praga. Propunerea este pentru un împrumut pe un sezon, cu opțiune de cumpărare.

Craiova a făcut ofertă pentru Youssoupha Sanyang, jucător cumpărat de Slavia Praga cu 3 milioane de euro!

Oltenii încearcă să își întărească linia ofensivă, iar Sanyang este una dintre variantele apărute pe ultima sută de metri. Negocierile au început deja, iar propunerea oltenilor se află pe masa celor de la Slavia. Cehii trebuie să decidă acum dacă sunt dispuși să îl lase pe gambian să plece în România, după cum notează cei de la TruMedia.

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Youssoupha Sanyang are 21 de ani și poate evolua în mai multe poziții în ofensivă. Este folosit în special în bandă, unde poate juca atât în stânga, cât și în dreapta. Viteza și jocul unu contra unu sunt principalele sale atuuri. Sanyang este și internațional al Gambiei.

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Slavia Praga a plătit o sumă importantă pentru a-l transfera. Sanyang a ajuns în Cehia în vara lui 2025, de la Östers IF, pentru aproximativ 3 milioane de euro. A semnat atunci un contract valabil până în 2030 și era văzut drept un jucător de mare perspectivă. Cehii au investit în ultimii ani sume importante în fotbaliști proveniți din Africa.

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Gambianul nu a reușit însă să se impună definitiv în primul „11” al Slaviei. În sezonul 2025/2026 a strâns 16 apariții și 865 de minute în campionatul Cehiei, reușind un gol. Acum, cehii ar putea decide să îi dea drumul sub formă de împrumut la Universitatea Craiova.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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