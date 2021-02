Oltenii, frustrați după remiza cu Academica Clinceni: ”Totul pleacă de la cap”

Jucătorii olteni sunt frustrați după remiza din meciul Academica Clinceni – U Craiova, scor 0-0, din etapa a 23-a din Liga 1, și cred că este vorba despre un blocaj mental.

Marinos Ouzounidis n-a reușit să câștige primul său meci ca antrenor în Liga 1. În urma acestui rezultat, ”Știința” rămâne pe locul 3, cu 44 de puncte, trei mai puține decât CFR Cluj și patru decât FCSB.

”Juvenții” au ratat câteva ocazii importante, însă jocul nu a fost de cea mai bună calitate, în ciuda faptului că tehnicianul elen a schimbat sistemul în 4-2-3-1, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de marți.

Frustrare la jucătorii olteni după semieșecul cu Academica Clinceni

”Ar trebui să fim mai concentrați în fața porții și să o punem în ațe. Un 0-0 care nu ajută pe nimeni și asta a fost istoria meciului. Echipa își face bine treaba, dar marcăm destul de greu și asta ne afectează. Cred că o să vină și golurile. Trebuie să fim concentrați, totul pleacă de la cap”, a declarat frustrat fundașul oltenilor Paul Papp, după remiza cu Academica Clinceni.

”Disciplina este punctul forte al lui Marinos Ouzounidis. Are experiență la echipe de top, în Liga Campionilor, și cred că avem ce învăța de la el. Am pierdut o bună șansă să ne apropiem de vârf, dar nu avem ce face, ne pare rău. Dacă vrem să câștigăm campionatul, nu trebuie să ne găsim alibi”, a mai spus Papp.

Nistor e bucuros că U Craiova nu a luat gol

Alexandru Cicâldău nu are nicio problemă că i-a fost schimbat postul: ”Știam că ne așteaptă un meci greu, dar dacă deschideam scorul în prima repriză altfel vorbeam acum. Ne pare rău că nu am câștigat, venisem să luăm cele trei puncte. Am avut mai multe ocazii, dar nu am fost inspirat la finalizare.

Ne pare rău, pentru că dacă vrem să ne batem la campionat trebuie să marcăm și dacă avem o ocazie. Ne-am creat mai multe ocazii decât decât la meciul din tur, dar nu am reușit să marcăm. De când a venit Mister am alt rol, nu am nicio problemă să joc pe orice post de la mijloc în sus. Mister mi-a spus ce așteaptă de la mine.

Este o schimbare, dânsul are multă experiență și vom crește cu el. Nici azi nu am arătat rău, dar dacă nu marcăm din ocaziile pe care le avem așa se termină. Este o diferență mare față de primele clasate, dar mai sunt multe meciuri. Trebuie să fim mai siguri în fața porții”.

”Nu știu dacă a fost oboseală, au fost mulți jucători schimbați. Nu a vrut să intre mingea în poartă. Noul antrenor ne pune ușor, ușor pe drumul cel bun. Eu mă bucur că nu am primit gol. Eu sunt obișnuit cu frigul, dar îi aștept pe suporteri, cu ei am fi câștigat titlul și anul trecut. Campionatul se va juca în play-off, noi trebuie să ținem aproape”, a menționat și Dan Nistor.

