Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, într-un duel decisiv pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano. Oltenii se califică și cu un rezultat de egalitate, în timp ce roș-albaștrii sunt obligați să câștige. Pentru acest joc, aproximativ 15.000 de suporteri sunt așteptați în tribune, însă rămâne de văzut dacă și Peluza Nord Craiova își va face apariția.

Universitatea Craiova, susținută de 15.000 de suporteri la primul derby cu FCSB

Chiar dacă temperaturile nu sunt dintre cele mai prietenoase la ora partidei, fanii Științei sunt pregătiți să vină în număr mare pe „Ion Oblemenco”. Conform informațiilor FANATIK, în jur de 15.000 de suporteri vor lua cu asalt stadionul pentru a-și împinge de la spate favoriții spre calificarea în sferturile de finală.

Atmosfera se anunță una încinsă, mai ales că miza este uriașă. Universitatea Craiova are avantajul rezultatului de egalitate, în timp ce FCSB este obligată să riște pentru a merge mai departe în competiție.

Prezența Peluzei Nord Craiova la derby, sub semnul întrebării

Un semn de întrebare planează, însă, asupra prezenței Peluzei Nord. Ultrașii olteni au protestat constant față de noul format al Cupei României, pe care l-au catalogat drept o „bătaie de joc” la adresa tradiției competiției. Nemulțumirile s-au manifestat prin mesaje dure afișate în tribune, dar și prin absența de la anumite partide din deplasare.

: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”, semnal clar al poziției față de noul sistem competițional. Deși au fost prezenți la stadion, membrii Peluzei Nord nu au coborât în primele rânduri, în semn de protest.

Rămâne de văzut dacă Peluza Nord va trece peste nemulțumirile legate de noul format al Cupei și va fi alături de echipă în „inima” stadionului, mai ales în contextul suspendării lui Ștefan Baiaram pentru meciurile cu FCSB.

Ştefan Baiaram a primit două etape de suspendare după scandalul cu Dinamo

După ce a avut parte de scandări rasiste la meciul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter al formației gazdă în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare.

FANATIK a aflat că cei din Comisia de Disciplină l-au sancționat pe atacantul oltenilor cu o suspendare pentru 2 jocuri, astfel că acesta nu va putea juca în cele două partide cu FCSB din această săptămână: joi în Cupa României și duminică în campionat.

De ce a fost suspendat, de fapt, Baiaram. Vă prezentăm notițele lui Istvan Kovacs și ale observatorului

referitoare la incidentele în care a fost implicat Ștefan Baiaram și în urma căruia jucătorul Universității Craiova a fost suspendat pentru 2 jocuri.

”Comportament și atitudine fair-play în condițiile unui derby de tradiție și a unei stări de exacerbare a orgoliilor celor două grupuri de suporteri, dar și a unei mize sportive importante pentru ambele echipe în vederea atingerii obiectivelor de performanță pentru campionatul Ligii I, toți participanții au gestionat corespunzător excesul motivațional și, din acest punct de vedere, jocul s-a desfășurat fără niciun fel de incident de natură a fi menționate.

Excepție de la normele de conformitate a făcut un eveniment desfășurat la cca. 10 minute după fluierul final al jocului, când, în timp ce jucătorii echipei oaspete se îndreptau către intrare pe tunelul spre vestiare (după ce în prealabil au salutat și au cântat împreună cu suporterii proprii), jucătorul Baiaram Ștefan a fost înjurat și scuipat de către unul dintre spectatorii aflați în zona imediat apropiată (lateral și deasupra) tunelului.

Aflat, în mod evident, sub tensiunea meciului abia încheiat, acesta a răspuns provocărilor și gesturilor reprobabile care îl vizau și a scuipat în direcția celui care a inițiat conflictul, fără însă a-și atinge ținta care era poziționată mult prea departe.

Incidentul a fost aplanat prompt de către staff-ul oaspeților și de către stewarzii aflați în zona respectivă, toți jucătorii ajungând la vestiarele proprii fără nicio altfel de problemă. Menționez că la acest eveniment care a avut loc după finalul jocului am fost martor direct, aflându-mă poziționat în imediata apropiere a jucătorilor și oficialilor implicați”, a notat în raport observatorul Eduard Alexandru.

Istvan Kovacs a denunțat doar scandările rasiste

Arbitrul Istvan Kovacs nu a scris nimic în raportul său despre incidentul pe care Ștefan Baiaram l-a avut cu suporterul lui Dinamo la finalul întâlnirii, dar a menționat faptul că au existat scandări rasiste la adresa jucătorului de la Universitatea Craiova.

”În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat ‘Țiganul, țiganul’, astfel încât am solicitat efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor. Acestea nu s-au mai repetat până la finalul jocului”, a notat ”centralul” din Carei.