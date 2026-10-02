Oltenii îi cer lui Gică Hagi încă doi jucători la echipa națională. „Trebuie să fie și ei acolo”

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Naţionala României a început slab Liga Naţiunilor, cu două înfrângeri suferite în faţa Suediei, scor 1-2, respectiv cu Bosnia şi Herţegovina, scor 2-4. „Tricolorii” au şansa de a strânge primele puncte vineri, de la ora 21:45, cu Polonia.

Pavel Badea, dezamăgit de prestaţia naţionalei: „Experimentele le poţi face în amicale”

Pavel Badea, preşedintele CS Universitatea Craiova, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu se aştepta la un start atât de slab în Liga Naţiunilor şi spune că Gheorghe Hagi ar fi trebuit să facă mai puţine experimente în meciurile oficiale:

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„Vom avea un meci foarte frumos şi sper eu interesant, cu un rezultat bun pentru noi. Optimismul face parte din meseria noastră. iar meciurile să fie tratate cu maximă seriozitate. Nu credeam că se vor face experimente. Antrenorul le-a dat şanse şi a vrut să vedem unde ne poziţionăm. Dar asta poţi face în meciurile amicale. Aici poţi fi aruncat în urna 3. Deja s-a întâmplat, probabil Hagi şi-a făcut o impresie despre valoarea grupului, deci nu mai comentăm. Important este ca cele patru meciuri rămase să fie abordate cu maximă seriozitate. Totuşi, să nu încheiem pe ultimul loc.

Matei este un jucător tânăr, cu un potenţial important, pe care va trebui să îl exploateze echipa de club. Dacă decizia antrenorilor a fost de a-l lăsa acasă, a avut considerente în acest sens. Vrem să spălăm acest început rău din Liga Naţiunilor. Screciu poate face faţă adversarilor din această seară. Lewandowski este anunţat titular, este un jucător de mare experienţă. Poate marca două goluri dintr-o ocazie. Băluţă are în ultima perioadă o formă ascendentă la Craiova. Odată cu plecarea lui Anzor a devenit titular. El a venit cu pase decisive care l-au făcut pe Hagi să îl selecţioneze. Sperăm ca forma ascendentă o va arăta şi la echipa naţională”, a declarat Badea.

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Badea susţine că Popescu şi Baiaram puteau fi convocaţi: „Ar fi putut să facă mai mult”

Referior la convocări, oficialul oltenilor a declarat că pentru această acţiune. Badea spune că Bancu nu trebuie să lipsească nici de la următoarele convocări, fiind metronomul Universităţii Craiova: „Este clar, subiectivismul meu este inerent. Sunt fan Cicâlcău pentru ce a arătat în ultimul an. Aportul lui ne-a adus trei trofee. Este diferit faţă de Ianis Hagi. Nu a avut o reuşit fantastică Ianis în această convocare. Sperăm să arate mai mult în următoarele meciuri. E o presiune imensă pe el şi pe tatăl lui. E greu când are un tată atât de celebru. Aici se văd adevăratele caractere.

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Noi am fost mândri că a selecţionat cinci de la noi. Popescu şi Baiaram au valoare şi ar fi putut să facă mai mult decât cei care au jucat în primele două meciuri. Asta este o decizie a antrenorului pe care nu o discutăm. Fără să fim subiectivi, puteau fi mai mulţi la echipa naţională de la Craiova. Ambii au arătat că sunt pe formă ascendentă. Popescu a fost elogiat pentru paradele pe care le-a făcut. S-a întâmplat des să fie unu la unu cu atacanţii. Este un portar care are o viteză de reacţie foarte bună. Putea fi o variantă de luat în calcul pentru aceste meciuri. Din nefericire, poarta nu a fost punctul nostru forte. Dacă nu avem valori extraordinare la nivelul grupului, trebuie să performăm prin coeziune, prin agresivitate sau prin joc.

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Bancu este un vector de echilibru. Un băiat serios, profesionist, este metronomul Universităţii Craiova. A arătat multe lucruri pozitive la echipa naţională şi un reper pentru ceilalţi mai tineri care sunt acolo. Nu ar trebui să lipsească din angrenajul echipei naţionale”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.