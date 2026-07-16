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Oltenii, în topul Champions League! Universitatea Craiova şi Levski Sofia, cele mai iubite echipe din preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea Craiova luptă să ajungă pe tabloul principal din Champions League. Ce asistențe a înregistrat până acum campioana României, precum și Levski Sofia, viitoarea adversară din turul 2.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 16:29
Oltenii in topul Champions League Universitatea Craiova si Levski Sofia cele mai iubite echipe din preliminariile Ligii Campionilor
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova și Levski Sofia, primul duel înaintea „dublei” din turul 2 Champions League. Ce asistențe au înregistrat. Foto: Colaj FANATIK.
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Champions League a încheiat faza primului tur preliminar odată cu meciurile din 14 și 15 iulie. Universitatea Craiova s-a calificat în turul următor cu 5-1 la general după „dubla” cu bielorușii de la ML Vitebsk. Ce asistență au înregistrat oltenii, dar și cum au stat rivalii de la Levski Sofia, următoarea adversară din competiție.

Universitatea Craiova şi Levski Sofia, duel la nivelul asistențelor din preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea Craiova a învins ML Vitebsk cu 4-1 în tur, când meciul s-a jucat în Ungaria. Calificarea fusese astfel rezolvată în mare măsură încă de la duelul din deplasare. Miercuri, 15 iulie, oltenii au jucat returul pe „Oblemenco”, unde Nicușor Bancu a înscris pe final și a asigurat calificarea mai departe cu 5-1 la general. În total, pe stadionul campioanei României au fost 14.000 de suporteri.

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Doar că acest număr i-a poziționat pe olteni doar pe locul al doilea în topul asistențelor de la meciurile din această fază. Levski Sofia, echipa cu care Craiova se va duela în turul 2, a stat puțin mai bine. Bulgarii au avut parte de o asistență de 17.325 de fani la returul cu bosniacii de la Borac Banja Luka. Alte echipe care au mai beneficiat de asistențe importante au fost Gyor (Ungaria, 6.138 de fani), Shamrock Rovers (Irlanda, 5. 466 de fani) și Riga (Letonia, 4.801 de fani).

Cea mai redusă asistență a fost înregistrată la duelul Inter d’Escaldes – Lincoln, alte două foste cunoștințe de-ale echipelor românești. Doar 350 de suporteri au fost prezenți la remiza andorezilor (1-1 / 2-4 la general).

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Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor

După ce au contribuit la creșterea coeficientului țării prin victoriile obținute, oltenii au aflat și cu cine se vor duela în turul 3 din Champions League dacă trec de bulgarii de la Levski Sofia. Universitatea Craiova nu va fi cap de serie la tragerea la sorți, însă există un scenariu extrem de avantajos pentru formația din Bănie.

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Mai exact, trupa lui Filipe Coelho poate întâlni în turul al III-lea una dintre următoarele șase adversare: 

  • învingătoarea dintre Crvena Zvezda (Serbia) și Larne (Irlanda de Nord)
  • învingătoarea dintre Dinamo Zagreb (Croația) și Thun (Elveția)
  • învingătoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Iberia 1999 (Georgia)
  • învingătoarea dintre Lech Poznan (Polonia) și Aarhus (Danemarca)
  • învingătoarea dintre NK Celje (Slovenia) și Petrocub Hîncești (Republica Moldova) / Egnatia (Albania)
  • învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat (Kazahstan) / Sutjeska (Muntenegru)

Dacă oltenii vor juca cu una dintre Slovan Bratislava, Lech Poznan, Crvena Zvezda sau Dinamo Zagreb și reușește să se califice mai departe, vor prelua statutul de cap de serie în play-off. Dacă vor juca, în schimb, cu una dintre NK Celje – Petrocub Hîncești/Egnatia sau Omonia Nicosia – Kairat/Sutjeska și va reuși calificarea, elevii lui Coelho nu vor beneficia de statutul de cap de serie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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