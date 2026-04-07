Oltenii invadează Clujul în a doua zi de Paște! Mobilizare totală a Peluzei Nord pentru meciul sezonului: ”Nu este doar deplasarea noastră!”

Cu ambele echipe la egalitate perfectă, 36 de puncte, duelul din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga României capătă accente de finală. Înaintea confruntării, suporterii olteni din Peluza Nord au lansat un apel spectaculos: deplasarea la Cluj trebuie să devină una ”a întregii regiuni”.

Apel fără precedent al Peluzei Nord Craiova înaintea jocului de la Cluj: ”Nu e doar deplasarea noastră!”

Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se anunță una incendiară, cu o . Faptul că cele două formații merg de la egal la egal în campionat și sunt vecine de clasament transformă duelul într-un veritabil derby pentru primul loc, iar atmosfera din tribune se anunță pe măsură.

În acest context, Peluza Nord Craiova a publicat un comunicat prin care încearcă să mobilizeze cât mai mulți suporteri pentru deplasarea de la Cluj. Mesajul este unul clar și puternic: nu este doar o simplă deplasare, ci un moment care trebuie să unească întreaga suflare alb-albastră.

”Considerăm că aceasta nu este doar deplasarea noastră, a Peluzei Nord Craiova, ci ar trebui să fie deplasarea întregii regiuni, chiar a întregii țări”, se arată în comunicatul Peluzei Nord. Ultrașii din galerie au anunțat și mai multe detalii pentru cei care vor să facă deplasarea din Bănie.

Costurile pentru transport variază între 100 și 150 de lei, în funcție de cerere și mijlocul ales, în timp ce prețul unui bilet la meci este de 33 de lei. Organizarea este deja în plină desfășurare, iar înscrierile au loc în mai multe puncte din Craiova.

Modificările la ”Legea Dragomir” i-au înfuriat pe fanii Universității Craiova

După ce senatorii s-au arătat pentru adoptarea modificărilor la Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței în competițiile sportive, ultrașii din Peluza Nord Craiova au dat publicității un .

”PSD, PNL și USR luptă în continuare împotriva românilor. De această dată, au ales ca victimă suporterii înăsprind o lege profund nedreaptă și așa mult prea dură pentru mileniul 3. O lege nu doar neconstituțională, dar și antieuropeană. De parcă asta nu erau de ajuns, au încălcat și procedurile Senatului în disperarea lor de a trece această mizerie.

Din fericire, ignoranții care votează cu ochii închiși cum le dictează partidele, deci sistemul, mai au șansa să se spele în Camera Deputaților. Inclusiv cele 3 partide menționate mai sus pot să se răzgândească dacă nu vor sa aibă soarta PNȚCD-ului și să devină irelevante la următoarele alegeri, pentru că trebuie să fie clar pentru toată lumea, niciun iubitor al fotbalului nu o să mai pună vreodată ștampila pe ei.

Felicitări și mulțumiri tuturor celor care au votat, luptat și continua să o facă împotriva acestei legi demne de un stat milițienesc! Rămânem totuși deschiși în continuare la comunicare cu parlamentarii tuturor partidelor, inclusiv cu cei ai celor 3 partide care au votat această mizerie”, se arată în postarea făcută de Peluza Nord Craiova, pe contul de Facebook.