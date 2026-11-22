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Primă repriză fantastică reușită de Universitatea Craiova pe terenul celor de la UTA. Jocul încântător al echipei pregătite de Filipe Coelho i-a făcut pe suporterii ”alb-albaștri” care au făcut deplasarea la Arad să scandeze ironii la adresa rivalilor de la Dinamo. Spectacolul a continuat și în repriza secundă, iar în minutul 85 tabela arăta 6-2 pentru olteni.

Suporterii Universității Craiova, scandări ironice la Arad

După un start de sezon mai greoi, Universitatea Craiova a urcat pe primul loc al clasamentului din SuperLiga la finalul rundei precedente. Oltenii au profitat de scăderea de formă a lui Dinamo și și-au confirmat statutul de principali favoriți la câștigarea titlului.

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Astfel, ”alb-albaștrii” au venit extrem de încrezători la Arad și au rezolvat soarta încă din prima repriză. și golul lui Alex Cicâldău după un contraatac fulger a făcut ca scorul la pauză să fie 3-0.

Fanii veniți de la Craiova au savurat din plin momentul fantastic al favoriților și au dat drumul ironiilor. ”Cine e pe primul loc, Știința eee!”, au scandat suporterii Universității Craiova, cu trimitere la Dinamo, principala contracandidată la titlu, care a pierdut în această rundă în fața Petrolului.

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În final, Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică, scor 6-2, și s-a distanțat în fruntea clasamentului din SuperLiga la trei puncte de Dinamo, principala urmăritoare. De un fair-play deosebit, suporterii arădeni i-au aplaudat pe învingători la finalul partidei, recunoscând astfel superioritatea clară a formației lui Filipe Coelho.

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Craiova impresionează și fără Assad Al Hamlawi

Este de remarcat forța ofensivă arătată de Universitatea Craiova în ciuda câtorva absențe de marcă. În special cea a lui Assad Al Hamlawi, care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, din cauza faptului că s-a întors cu ceva probleme de sănătate după convocarea la naționala Palestinei. De asemenea, Carlos Mora a acumulat o ușoară oboseală după ce a jucat pentru Costa Rica și este doar pe banca de rezerve.

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Partida de la Arad este una extrem de importantă și pentru Nicușor Bancu. pentru formația din Bănie și la următorul joc îl va egala pe legendarul Costică Ștefănescu.