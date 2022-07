Oltenii își fac griji înainte de Vllaznia – Universitatea Craiova, în preliminariile Conference League: „Nu mai există echipe mici”

Universitatea Craiova va disputa prima manșă din turul secund preliminar al Conference League, cu KF Vllaznia, joi, de la ora 22:00, în Albania. După eliminăriile rușinoase din ultimii ani, oltenii cred că vor avea o partidă dificilă împotriva albanezilor.

, scor 2-2, în prima etapă din sezonul 2022-2023 din Superliga. Pentru formația din Bănie urmează partida cu KF Vllaznia din preliminariile Conference League, care se va disputa în Albania.

Bogdan Vătăjelu a declarat că moralul jucătorilor nu va fi afectat, după remiza obținută împotriva covăsnenilor. Fundașul „alb-albaștrilor” speră ca Universitatea Craiova să nu repete greșelile făcute pe „Ion Oblemenco” în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

„Nu cred că moralul poate să fie afectat înaintea partidei cu Vllaznia. O să vedem ce am greșit astăzi și ce putem remedia. Sperăm să nu mai repetăm greșelile de astăzi. O să existe presiune și dacă o să jucăm cu orice echipă cu o pregătire mai mediocră”, a spus fundașul oltenilor.

Bogdan Vătăjelu se așteaptă ca să aibă o dublă dificilă împotriva celor de la KF Vllaznia, după experiențele din ultimii doi ani. În trecut, formația din Bănie a fost eliminată în competițiile europene de echipe precum Laci și Lokomotiv Tbilisi.

„Ați văzut ce s-a întâmplat cu CFR Cluj. Nu cred că mai există echipe meci în momentul de față. Nu este o scuză, pentru că ăsta e adevărul. O să fie un meci greu, cum am avut și cu Laci și Lokomotiv Tbilisi”, a mai spus Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătejelu, dezamăgit după egalul cu Sepsi: „Am luat două goluri foarte ușoare”

Sepsi a reușit să întoarcă rezultatul pe „Ion Oblemenco” cu două goluri înscrise pe finalul partidei. Bogdan Vătăjelu a declarat că jucătorii au cedat fizic în repriza a secundă a meciului și astfel, formația antrenată de Cristiano Bergodi a preluat conducerea jocului.

„Din păcate, Sepsi a marcat după două greșeli ale noastre. Pe finalul partidei ne-au dominat, iar noi am căzut puțin din punct de vedere fizic. Am luat două goluri foarte ușoare, două reușite foarte identice. Lumea e supărată, dar nu trebuie să se supere pe noi încă din prima etapă”, a declarat jucătorul oltenilor.

„Trebuie să mergem înainte. Am simțit oboseală, pe finalul meciului am cedat puțin terenul celor de la Sepsi. Puteau să plece și cu cele trei puncte, dacă ne uităm la ultima fază. Am întâlnit o echipă bună, care a luat două trofee în sezonul trecut”, a încheiat Bogdan Vătăjelu.