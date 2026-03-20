Victoria obținută de Universitatea Craiova pe terenul lui Dinamo a declanșat un val de reacții puternice din partea suporterilor ambelor echipe. Dacă fanii „Științei” au fost în extaz după o prestație plină de sacrificiu și determinare, cei ai lui Dinamo și-au exprimat frustrarea față de jocul echipei și au cerut măsuri urgente, inclusiv plecarea antrenorului Zeljko Kopic.

Fanii Craiovei, în delir după victoria cu Dinamo: „Așa se joacă în 10 oameni!”

Succesul de pe Arena Națională a reaprins speranțele la titlu pentru Universitatea Craiova, iar suporterii nu și-au ascuns entuziasmul. Evoluția echipei, mai ales în repriza secundă, a fost lăudată la scenă deschisă.

„Te iubesc, Știința!”, a fost unul dintre mesajele care au inundat rețelele de socializare, în timp ce alți fani au subliniat efortul depus de jucători: „Bravo vouă, băieți! Ați luptat extraordinar!!”. Victoria obținută în inferioritate numerică a fost un motiv suplimentar de mândrie: „Așa se joacă corect în 10 oameni! Bravoo!” sau „Pe aici nu se trece! Bravo leilor. Când vreodată câinii au fost mai puternici decât leii?”.

Un alt suporter oltean a descris perfect tensiunea meciului: „Am slăbit 5 kilograme, am îmbătrânit 5 ani, mi-a albit jumătate din păr, dar a meritat pentru o asemenea atitudine! Așa da!”. În plus, mulți cred că acest succes poate cântări decisiv în lupta pentru titlu: „Suntem în lupta pentru titlu în continuare! Hai, leii mei!” și „O victorie care o să își spună cuvântul la final de campionat”.

Dinamoviștii cer demisia lui Kopic. Andrei Nicolescu, taxat pentru campania de transferuri

De cealaltă parte, atmosfera este complet diferită în rândul fanilor lui Dinamo. Aceștia s-au arătat extrem de dezamăgiți de prestația echipei, mai ales în condițiile în care au avut avantaj numeric o repriză întreagă.

„O repriză întreagă am jucat nimic, fiind în superioritate numerică. Suntem slabi spre foarte slabi, atât poate acest lot!”, a fost unul dintre comentariile dure apărute online. Criticile au continuat în aceeași notă: „Slabi rău, la fel de slabi ca anul trecut și acum 2 ani!” sau „N-avem nicio șansă să câștigăm vreun meci cu un astfel de joc. Nu avem nicio treabă cu fotbalul”. Unii suporteri au mers și mai departe, contestând chiar prezența echipei în playoff: „Nu are ce căuta Dinamo în playoff, îmi pare rău să o zic”.

Nemulțumirea s-a îndreptat rapid și spre banca tehnică, iar Zeljko Kopic a devenit ținta principală: „Trebuie un șoc la echipă!!! Demisia Kopic!” și „Demisia în secunda asta a antrenorului, este limitat rău de tot!”.

Nici conducerea nu a scăpat de critici, Andrei Nicolescu fiind tras la răspundere pentru politica de transferuri: „Nicolescu ce mai zice? Pe Pușcaș de ce l-a mai adus? Își bate joc de noi toți”, dar și în mod ironic: „Mulțumim Nicolescu pentru transferuri! Se văd rezultatele”.

Ioan Andone, enervat de eșecul lui Dinamo cu Universitatea Craiova

Fostul mare internațional Ioan Andone, în vârstă de 66 de ani, a plecat de pe Arena Națională cu 10 minute înainte de ultimul fluier al partidei din etapa a 2-a a play-off-ului SuperLigii. la acest joc și consideră că Universitatea Craiova a fost echipa mai inteligentă.

”N-am văzut nicio schimbare. Joacă prea mult lateral. Nu au un vârf, nu au o combinație centrală. Din păcate, dacă nu duci mingi în careul advers, să creezi ocazii de gol… Nu ai cum să dai gol când pasezi lateral! Craiova a fost mai inteligentă, cu toate că nu a jucat nici ea…

A profitat de gafa care a fost în minutul 44, 45, nesincronizarea fundașilor centrali de la Dinamo și a înscris, dar obține cele trei puncte. Dificil startul pentru Dinamo. A început prost. Măcar cupe europene dacă ar reuși. Mai este și traseul pe Cupă, mai sunt și meciuri din play-off, dar începutul este foarte prost”, a declarat Andone, conform .

Ce ar trebuie să se întâmple cu Kopic

În ciuda faptului că jocul lui Dinamo este mai mult decât modest și șansele la titlu s-au diminuat considerabil, Ioan Andone nu crede că ar fi binevenită schimbarea antrenorului Zeljko Kopic, însă trage un semnal de alarmă și arată spre subțirimea lotului.

”Nu știu dacă e prea mare presiunea. Nu ar trebui să fie mare. Odată ce ai semnat pentru Dinamo și ești jucător aici trebuie să reziști la presiune. La fel a fost și când eram eu jucător, la fel a fost și când am antrenat și trebuia neapărat să câștig. Locul doi este un eșec, dar nu poți să începi în halul acesta de prost.

Joci prea slab. E o echipă fără filozofie. Înainte arăta, mai erau ocazii. În primele 15 minute a fost bine și apoi s-a tăiat. Kopic trebuie să rămână, dar îi mai trebuie jucători. Un antrenor e mare când are și jucători. Craiova a câștigat astăzi și este marea favorită la titlu”, a spus Andone.

Kopic, mesaj clar pentru conducere

La rândul său, Zeljko Kopic a arătat cu degetul către ineficacitatea jucătorilor din atac și a atras atenția asupra faptului că . A fost ca un strigăt de disperare al antrenorului croat pentru faptul că soluțiile de pe banca de rezervă nu sunt ceea ce trebuie.

”În prima repriză am avut multă energie, am încercat. Am jucat așa cum am pregătit meciul, dar nu am avut prea multe ocazii. Nu este ușor să îți creezi ocazii împotriva Universității Craiova. Aveam sentimentul că dominăm. Apoi, după acel incident, ne-am pierdut concentrarea și am primit golul.

În a doua repriză am încercat să facem câteva lucruri diferite, dar nu a fost de ajuns și nu ne-am creat ocazii. Craiova a fost stabilă în sistemul 5-4-0, nu am reușit să ajungem spre poartă. În ultimii 20-25 de metri nu am produs destul pericol la poarta adversă. În toată această parte a sezonului avem problemele pe care le-am văzut azi. Au lovit pe contraatac, pe cât trecea timpul trebuia să riscăm din ce în ce mai mult.

Ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi nu este de ajuns. Opruț a marcat multe goluri. Până în ultima parte, lucrurile stau bine. Nu avem destule opțiuni în față. Adversarilor le e mai ușor să se apere când noi nu avem opțiuni în atac. Când e de bine, scot în evidență, nu încerc să ascund nimic. Știam că nu putem fi periculoși cu acele centrări, aveam nevoie de ceva în plus în asemenea situații”, a afirmat Kopic.