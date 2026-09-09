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. Un internațional gambian aflat în ascensiune, care ar fi venit pentru a întări benzile laterale ale ofensivei oltene. Din păcate pentru olteni, mutarea nu s-a mai realizat. Despre subiect a scris și trumedia.ro.

Youssoupha Sanyang a semnat cu o altă echipă

pentru un sezon în cazul lui Youssoupha Sanyang, plus o clauză de transfer definitiv dacă fotbalistul ar fi confirmat așteptările. Conducătorii celor de la Slavia Praga au analizat oferta și au decis să o decline.

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Cotat de site-urile de specialitate la 2,7 milioane de euro, Youssoupha Sanyang mai are contract cu Slavia Praga până în vara anului 2030. Cel mai probabil, cehii nu au vrut să riște pierderea definitivă a lui Sanyang în vara lui 2027. Fotbalistul a costat-o pe campioana Cehiei nu mai puțin de 3.000.000 de euro în vara lui 2025, când l-au adus de la Osters, din Suedia.

Fotbalistul nu a impresionat în stagiunea precedentă, când a acumulat 13 partide și a marcat un singur gol, iar antrenorii formației cehe nu-l consideră pregătit pentru a prinde mai multe minute. Din acest motiv, s-a luat decizia ca fotbalistul să fie cedat, fie și provizoriu.

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Se va lupta pentru salvarea de la retrogradare

În ultima zi de transferuri din Cehia, Slavia Praga a decis să-l cedeze pe Youssoupha Sanyang la o altă formație din Cehia, Artis Brno, ocupanta locului 13 din campionat. Mutarea a fost oficializată, iar în anunț nu se precizează nimic cu privire la o vreo clauză de transfer definitiv din vară. Așadar, Slavia Praga l-a trimis la Artis Brno pentru a acumula mai multă experiență, chiar dacă este vorba despre o formație care se luptă pentru salvarea de la retrogradare în acest sezon.

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Deadline Day posila✅

Gambijský talent ze Slavie Youssoupha Sanyang míří do Brna na hostování do konce sezóny. Jednadvacetiletý rychlík může nastoupit na křídle i halfbeku a má za sebou také starty v Lize mistrů. Vítej v Brně🤜🤛 — SK Artis Brno (@skartisbrno)

Gambianul Youssoupha Sanyang a făcut primii pași în fotbal la academiile formațiilor senegaleze Cayor Foot și Teungueth. Acesta a evoluat un sezon sub formă de împrumut în Suedia, la Vasteras, dar s-a transferat apoi la o altă formație din această țară, Osters. La șase luni distanță, Osters îl vindea la Slavia Praga în schimbul a 3.000.000 de euro, fără să fi marcat vreun gol pentru formația scandinavă.