Oltenii nu uită și nu iartă chiar și după Sepsi – U Craiova 0-5: „Ne doare și acum!”

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Universitatea Craiova a plecat cu 3 puncte importante de la Sf. Gheorghe după 5-0 cu Sepsi. Jucătorii lui Filipe Coelho au reacționat după fluierul final. Cea mai interesantă remarcă a venit din partea lui Vladimir Screciu, care a subliniat cât de mult a contat eșecul cu 0-5 contra lui Dinamo în debutul acestui sezon.

Reacția lui Assad Al Hamlawi după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5

Assad Al Hamlawi a avut un nou meci genial în tricoul Universității Craiova. El , realizând ulterior „dubla” cu puțin după startul reprizei secunde. Atacantul palestinian a spus că echipa lui a făcut un meci foarte bun și a ținut să îl felicite pe Simon Elisor, cel căruia i-a lăsat locul în teren în minutul 71 și care a reușit la rândul său o „dublă”. „Am făcut un meci foarte bun și de aceea cred că am învins cu 5-0. Arătăm din ce în ce mai bine. Avem mulți jucători buni în lot. Cel mai important e să ne antrenăm și să dăm tot ce putem. Sunt foarte fericit pentru Elisor. E o motivație foarte bună pentru amândoi faptul că marcăm amândoi. E o competiție frumoasă și suntem ok unul cu celălalt!”, au fost cuvintele lui Assad Al Hamlawi după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5.

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Alexandru Cicâldău anunță după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5 că oltenii vor victorii pe rând în toate competițiile

Alexandru Cicâldău a reacționat și el după victoria fără drept de apel a Universității Craiova în deplasarea cu Sepsi. Mijlocașul campioanei României a vorbit despre programul extrem de încărcat al oltenilor, spunând că echipa lui vrea să câștige pe toate fronturile: campionat, Cupă și Conference League. „Ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a lua cele 3 puncte. Campionatul este obiectivul nostru. Ne simțim bine, cu cât trece timpul cu atât ne simțim mai bine și ne înțelegem între noi. Avem un program încărcat și cred că am gestionat bine până acum. Vrem să mergem pe toate 3 fronturile și să câștigăm toate meciurile”, a spus și Cicâldău.

Vladimir Screciu încă se gândește la eșecul cu Dinamo. Ce a spus despre umilința de la București

Vladimir Screciu a ținut să amintească de eșecul suferit cu în a doua etapă din acest sezon. Internaționalul român consideră că, fără acele 5 goluri încasate la București, echipa lui ar fi stat și mai bine grație golaverajului. „Ne bucurăm pentru cele 3 puncte, aveam gândul să le luăm. Am prestat un joc foarte bun, ne-am respectat planul. Un obiectiv de-al nostru este să nu luăm gol, în atac știm să ne facem ocazii și să marcăm. Acum sperăm să luăm toate cele 3 puncte și în Cupă, suntem pregătiți. Ne dorim să înscriem cât mai mult, golaverajul va conta. Ne doare și acum că am primit 5 goluri de la Dinamo. Vorbeam cu colegii pe bancă despre unde am fi fost fără acele goluri încasate. Gândul nostru merge acum la meciul din Cupă, unde vrem să ne apărăm trofeul!”, a spus și Vladimir Screciu după Sepsi – U Craiova 0-5.

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Ce meciuri urmează pentru olteni

Din cele 9 meciuri programate în 27 de zile, „Știința” a trecut cu bine de primele 5: 1-0 cu Csikszereda (11 octombrie) 1-1 cu Getafe (15 octombrie), 2-0 cu Farul (18 octombrie), 3-1 cu Inter Escaldes (22 octombrie) și 5-0 cu Sepsi (26 octombrie). Pentru olteni urmează acum următoarele partide: deplasare la Voluntari pe 28 octombrie (Cupă), acasă cu Botoșani pe 1 noiembrie, acasă cu Egnatia pe 5 noiembrie (Conference League) și deplasare la CFR Cluj în weekendul 7-8 noiembrie.