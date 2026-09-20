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Oltenii, recompensați ca după titlu după 5-0 cu FCSB! Decizia luată de conducerea Universitații Craiova pentru jucători

Jucătorii Craiovei au sărbătorit victoria la scor cu FCSB, 5-0, dar au primit și un cadou din partea conducerii clubului.
Mădălin Răureanu
20.09.2026 | 13:30
Oltenii recompensati ca dupa titlu dupa 50 cu FCSB Decizia luata de conducerea Universitatii Craiova pentru jucatori
EXCLUSIV FANATIK
Cadou neașteptat pentru jucătorii Craiovei după 5-0 cu FCSB. Foto: colaj Fanatik
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Șefii de la Universitatea Craiova au fost atât de încântați de rezultatul contra rivalilor de la FCSB încât au luat o decizie inedită. Jucătorii au primit o vacanță neașteptată.

Supercadou pentru jucătorii lui Coelho

După 5-0 cu FCSB, fotbaliștii lui Filipe Coelho au fost recompensați de către conducere. La FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit că echipa a primit liber până duminica viitoare. Așadar, oltenii vor avea o vacanță de 7 zile. „Practic e o vacanță cam cât au avut unii în vară”, a remarcat jurnalistul FANATIK.

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Evident, această decizie a fost posibilă datorită pauzei competiționale. Echipa Națională a României urmează să joace în septembrie și octombrie 4 meciuri în Liga Națiunilor. De cadoul oferit de conducătorii oltenilor nu se pot bucura și jucătorii Craiovei convocați de Gică Hagi la lot.

Universitatea are 5 jucători care vor face parte din trupa „Regelui”: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei. Asta o face pe campioană formația din Superliga care dă cei mai mulți fotbaliști la lot pentru această acțiune.

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Craiova, program infernal

Pentru Filipe Coelho și elevii săi urmează apoi un program extrem de dificil. Craiova vrea să-și păstreze titlul în Superliga, dar va avea și o misiune dificilă în Conference League.

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Programul Craiovei în Conference League:

FC Copenhaga (Danemarca) – acasă;

Brighton (Anglia) – deplasare;

Getafe (Spania) – acasă;

Kairat (Kazahstan) – deplasare;

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Egnatia (Albania) – acasă;

Inter Club d’Escaldes (Andorra) – deplasare.

Sorin Cârțu, în extaz după 5-0 cu FCSB

Președintele onorific al Craiovei i-a comparat pe jucătorii lui Coelho cu cei ai Craiovei Maxima, echipa din care facea parte.

„Mă așteptam la victorie, dar nimeni nu preconiza o asemenea diferență. La un asemenea derby este o altfel de mobilizare, de participare. Antrenorii au pregătit foarte bine meciul, iar jucătorii noștri au venit cu ceva în plus, ceva de la ei. A fost o zi fantastică și o seară minunată. Dacă m-a mulțumit ceva maxim, a fost stadionul plin, iar toți au plecat satisfăcuți. Am fost inspirați în ceea ce am făcut, nu le-am dat șanse adversarilor.

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Și Cicâldău, și Băluță și-au pus amprenta pe jocul de pase al echipei. Este unul dintre meciurile pe care l-am început așa cum se vrea, cum dorește publicul, cum era pe vremuri, adică în forță. Assad a dat două goluri în prima repriză. Sigur că mă așteptam la mai mult de la FCSB. Știu că a fost o dată pentru ei un 4-0, la ultimul meci al lui Ouzounidis.

În rest au fost diferențe foarte mici, niciodată ca cea de acum. Practic ne-am luat și noi revanșa. Putea să fie diferența mai mare. La puterea pe care am avut-o aseară nu conta dacă se făcea 1-1 la faza aceea a lor. Aveam puterea să revenim. Am văzut o echipă tare, aproape perfectă, din toate punctele de vedere!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

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Mădălin Răureanu
Mădălin Răureanu
Mădălin Răureanu este editor pe zona de sport la Fanatik. A debutat în presă în 2010 la gsp.ro. Și-a continuat cariera în presa de sport la Dolce Sport / Telekom Sport, după care au urmat peste 6 ani de marketing în industria de pariuri.
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