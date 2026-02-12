Sport
Oltenii s-au “răzbunat” pe Meme Stoica, după suspendarea lui Baiaram: managerul FCSB ar fi rămas fără permis la Craiova!

Oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, ar fi rămas fără permis de conducere înainte de duelul pe care echipa bucureșteană l-a avut cu Universitatea Craiova, în Bănie.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
12.02.2026 | 21:38
Oltenii sau razbunat pe Meme Stoica dupa suspendarea lui Baiaram managerul FCSB ar fi ramas fara permis la Craiova
breaking news
Mihai Stoica a fost sancționat la Craiova și are permisul suspendat
Mihai Stoica a fost protagonistul unui moment nefericit înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din grupele Cupei României. Oficialul campioanei României ar fi rămas fără permis de conducere după ce a încălcat regulile de circulație, conform as.ro.

Mihai Stoica ar fi rămas fără permis de conducere înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Probleme pentru Mihai Stoica, înainte de duelul din Bănie, cu Universitatea Craiova. Managerul general de la FCSB ar fi fost oprit de Poliția Rutieră și sancționat drastic pentru că nu ar fi respectat legea, iar 60 de zile acesta va fi nevoit să fie pieton sau să-și găsească șofer.

Oficialul trupei din București se pare că nu ar fi acordat prioritate pietonilor chiar lângă stadion, pe strada Madona Dudu. Oamenii legii nu au stat la discuții și l-au sancționat pe Mihai Stoica, cel care probabil a primit „dovadă” și va mai putea să circule cu mașina pentru următoarele două săptămâni.

Oltenii, răzbunători! MM Stoica a fost victima după suspendarea lui Baiaram

Putem spune că oltenii nu iartă, mai ales că au fost tensiuni înainte de dublul duel dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României și din campionat. Formația din Bănie a rămas fără principalul star, Ștefan Baiaram, suspendat de Comisia de Disciplină.

Atacantul s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo la ultima partidă din SuperLiga și nu a avut parte de clemență, decizie care a stârnit tensiuni mari și acuzații că jocurile sunt făcute pentru a o ajuta pe FCSB să aibă o misiune mai ușoară.

Ce prevede legea în cazul neacordării de prioritate în trafic

În România, Codul Rutier (OUG 195/2002 și modificările sale recente) prevede sancțiuni dure pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului, inclusiv la trecerile semnalizate. Neacordarea priorității pietonilor este considerată contravenție gravă și se pedepsește cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 sau 60 de zile, în funcție de circumstanțe și gravitate.

De exemplu, în practică, poliția reține permisele pentru 60 de zile în cazul neacordării priorității pietonilor și aplică amenzi ce pot ajunge până la circa 1.600 lei. Legea permite recuperarea permisului înainte de termen prin susținerea unui examen teoretic dacă perioada de suspendare depășește 30 de zile și se respectă procedura stabilită de poliție.

