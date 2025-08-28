Sport

Oltenii, scenografie superbă la Universitatea Craiova – Başakşehir! S-au răzbunat pe UEFA

Fanii Universității Craiova au pregătit o scenografie specială în meciul cu Istanbul Bașakșehir. Care a fost mesajul transmis de suporterii olteni.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
28.08.2025 | 21:22
Universitatea Craiova, scenografie specială în meciul cu Istanbul Bașakșehir. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir are loc în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Cu puține minute înainte ca duelul să înceapă, fanii oltenilor au pregătit o scenografie specială, iar UEFA a fost „ținta” susținătorilor „Științei”.

Oltenii, scenografie superbă la Universitatea Craiova – Başakşehir! S-au răzbunat pe UEFA

Universitatea Craiova este aproape, după o pauză de 30 de ani, să revină în grupele principale din cupele europene. Ultimul oponent al oltenilor este Istanbul Bașakșehir, însă „Știința” a plecat cu prima șansă după victoria din tur, scor 2-1.

Cum duelul s-a jucat cu „casa închisă”, suporterii oltenilor au pregătit o scenografie specială în debutul meciului. Miile de fani din peluză s-au mobilizat și au lansat un mesaj clar, anume „F..K UEFA”. De ce? Motivul e unul simplu, spectatorii ar fi vrut să pregătească un alt moment special, însă forul european nu a permis acest lucru.

Universitatea Craiova, spectacol în prima repriză cu Istanbul Bașakșehir

Partida Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir a început cum nu se poate mai rău pentru elevii lui Mirel Rădoi. Oltenii au primit gol încă din minutul 7, Badelj deviind eronat în proprie poartă o lovitură de cap al lui Selke și astfel că „Știința” își pierdea avantajul obținut în partida tur.

Ei bine, replica a venit Rapid. Alexandru Cicâldău a punctat la doar două minute distanță după ce Bancu l-a servit excelent în careu. Același lucru s-a repetat 18 minute mai târziu, când același Bancu l-a găsit perfect pe Baiaram, iar atacantul l-a învins pe portarul Babacan. Cu un avantaj de două goluri, oltenii sunt favoriți la calificare.

Cum arată Universitatea Craiova în meciul cu turcii: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung – Ștefan, Crețu, Anzor, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

