Oltenii și-au făcut selfie-uri cu stadionul pe care vor să-și ia deja biletul pentru turul 3 din Champions League. Foto

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Ziua de miercuri vine cu un meci extrem de important pentru Universitatea Craiova. Oltenii întâlnesc, în deplasare, Levski Sofia, în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar Champions League. Care au fost primele reacții ale jucătorilor lui Filipe Coelho după ce au ajuns la arena „Georgi Asparuhov”.

Oltenii și-au făcut selfie-uri cu stadionul lui Levski

Universitatea Craiova a efectuat primul antrenament în dimineața zilei de marți. După cazarea de la hotelul Marinela, în seara aceleiași zile, Filipe Coelho și Carlos Mora au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Levski Sofia, chiar la stadionul „Georgi Asparuhov”. Ulterior, și restul echipei a venit la arenă cu autocarul închiriat.

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FANATIK a fost prezent în tot acest timp la stadion. Oleksandr Romanciuk, fundașul central ucrainean, a fost observat făcând semnul crucii în momentul în care a pășit pe Alexandru Crețu și Vladimir Screciu au ținut să facă un selfie cu arena care va fi demolată în viitorul apropiat, dar unde speră să obțină deja biletul pentru turul 3 din Champions League.

Legiunea străină de la Universitatea Craiova, relaxată înaintea duelului cu Levski Sofia

Nsimba alături de noile achiziții, Ronaldo Webster, Elisor și Heri Tavares au stat împreună și au transmis o atitudine relaxată. Ei au inspectat gazonul stadionului din Sofia și au schimbat impresii înaintea duelului cu Levski.

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Dacă Nsimba este deja cunoscut pentru faptul că marchează, iar Elisor a „spart” gheața după ce a înscris în poarta celor de la UTA, Heri Tavares nu și-a trecut nicio reușită în cont încă, iar Webster nu a apucat să debuteze până acum pentru olteni.

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Cum a comentat Filipe Coelho absența lui Assad Al-Hamlawi

Universitatea Craiova s-a deplasat la Sofia fără Filipe Coelho a declarat la conferința de presă premergătoare meciului că această absență nu va schimba cu nimic concentrarea echipei sale. „Focusul o să fie mereu pe jucătorii pe care îi avem cu noi. Assad nu este aici, ne concentrăm pe cei care sunt prezenți. Nu voi folosi această absență ca pe o scuză.

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La fiecare joc încercăm să câștigăm. Încercăm mereu să avem performanțe, aceasta este filosofia noastră. La final de partidă vom vedea dacă am obținut sau nu un rezultat bun. ”, a spus tehnicianul lusitan.