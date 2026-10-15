Oltenii știu ce le-a lipsit pentru victorie după U Craiova – Getafe 1-1: „Ne-ar fi ajutat!”

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A fost spectacol în Bănie în seara zilei de joi, 15 octombrie. , scor 1-1, în prima etapă din grupa unică din Conference League. După fluierul final, jucătorii lui Filipe Coelho au reacționat și și-au spus impresiile după un meci în care au fost aproape să obțină toate cele 3 puncte.

Nicușor Bancu a spus ce i-a lipsit Universității Craiova pentru a învinge Getafe

Stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie a găzduit primul meci al Universității Craiova din grupa unică de Conference League în acest sezon. Assad Al Hamlawi a deblocat tabela de marcaj după o oră de joc, din pasa lui Alex Cicâldău. Oltenii s-au aflat astfel la controlul partidei, însă oaspeții nu s-au predat. Getafe a răspuns prin Gudelj, a cărui șut de la mare distanță în minutul 82 s-a oprit direct în poartă. Primul care a vorbit a fost chiar căpitanul Nicușor Bancu, care a spus că mai multă odihnă le-ar fi prins bine lui și colegilor săi în acest joc.

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„Nu a avut ce să-i facă la acea torpilă Popică (n.r. – Laurențiu Popescu). Un punct echitabil. Meciurile de anul trecut ne-au ajutat foarte mult, știm ce înseamnă grupele. În seara asta am arătat că suntem din ce în ce mai buni. Mai multă odihnă ne-ar fi ajutat. Suntem mulți și trebuie să o scoatem la capăt la fiecare meci. Eu nu eram mulțumit cu egalul. În această seară, au jucat și ei bine după ce au primit gol. Ne-am dorit cele 3 puncte, am fost aproape, dar capul sus. Vine meciul din campionat și trebuie să o luăm pas cu pas”, a spus Nicușor Bancu imediat după fluierul final, pentru

Alexandru Cicâldău nu a fost impresionat de Getafe

După meci a mai vorbit și Alexandru Cicâldău. Mijlocașul a făcut o partidă foarte bună, el fiind schimbat pe final cu Luca Băsceanu. Experimentatul fotbalist al oltenilor a spus că nu a simțit diferența dintre fotbalul românesc și cel spaniol în acest meci și că nu este speriat de care urmează pentru echipa sa, subliniind în primul rând lotul generos pe care Craiova îl are la dispoziție.

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„Cred că am făcut un joc bun contra unei echipe bune. Avem acel gust amar pentru că le puteam lua cele 3 puncte. Eu cred că trebuie să ne și bucurăm de părțile bune. Vom îmbunătăți anumite aspecte și vom elimina greșelile. La gol a fost vorba de o greșeală colectivă. Niciodată nu greșește un singur jucător la gol, ci toți. Eu zic că nu s-a văzut diferența între noi, am început foarte bine și am tratat serios. Meciuri ușoare nu vor exista, dar trebuie să ne odihnim și să ne gândim la partida din campionat. Cred că vom face față cu brio programului, avem un lot mare și este frumos să joci din 3 în 3 zile”, a reacționat și Alexandru Cicâldău.

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Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Următorul adversar care iese în calea oltenilor este Farul, pe 18 octombrie, în etapa a 12-a din SuperLiga. În cupele europene, Inter Escaldes va fi a doua echipă cu care campioana României se confruntă, pe 22 octombrie. După duelurile cu Sepsi, pe 26 octombrie (campionat) și cu FC Voluntari, pe 28 octombrie (cupă), formația din Bănie mai înfruntă FC Botoșani, pe 1 noiembrie (campionat). Al treilea meci european vine abia pe data de 5 noiembrie, când va fi gazdă în confruntarea cu Egnatia.