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Universitatea Craiova a simțit pe propria piele ce înseamnă ritmul din Premier League. Oltenii au pierdut cu 0-4 în fața lui Brighton și au ieșit epuizați de pe teren. FANATIK a studiat cifrele din primele patru etape ale fazei principale din Conference League și a descoperit un amănunt cel puțin interesant. Nicio altă echipă nu a fost depășită atât de categoric de englezi la capitolul kilometri alergați.

Brighton le-a scos sufletul oltenilor! Cifrele din spatele dezastrului Universității Craiova în Anglia

Cu limbile scoase și cu patru goluri încasate. Așa au încheiat oltenii aventura de pe . Fotbaliștii Universității Craiova au acuzat la final ritmul sufocant impus de britanici, care nu le-au dat aproape nicio secundă de respiro. În timp ce la vestiare juveţii abia mai puteau să meargă de la efortul uriaş depus, că Brighton e unică şi are, în opinia sa, cel mai puternic pressing din Europa în acest moment.

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Mijlocașul a adus în discuție chiar exemplul lui Arsenal, echipă care a întâmpinat dificultăți în a ieși cu mingea la picior din propriul careu în fața trupei lui Fabian Hürzeler într-un meci pierdut în Premier League din acest sezon, scor 0-3.

Brighton Indicator U. Craiova 4 Goluri 0 123,3 Kilometri parcurși 111,1 75% Posesie 25% 2,63 Expected Goals (xG) 0,11 27 Șuturi 4 15 Șuturi din interiorul careului 2 10 Ocazii mari de gol 0 743 Pase 256 658 Pase precise 163 88,6% Precizia paselor 63,7% 84 Pătrunderi în ultima treime 26 57 Atingeri în careul advers 4 68 Mingi recuperate 43 42% Dueluri la sol câștigate 58% 61% Dueluri aeriene câștigate 39% 13 Intervenții prin tackling 19 2 Degajări 37 0 Cartonașe roșii 1

Cifrele sunt și mai spectaculoase decât impresia lăsată de joc. Englezii au alergat 123,3 kilometri, în timp ce oltenii au adunat 111,1 kilometri. Practic, Brighton a parcurs în plus o distanță echivalentă cu cea acoperită de încă un fotbalist pe durata unei partide. Și asta în condițiile în care tot englezii Cu alte cuvinte, deşi oltenii trebuiau să alerge după minge ca să o recupereze, tot Brighton alerga mai mult, deşi mingea era la ei. E adevărat, eliminarea lui Vladimir Screciu i-a condamnat pe olteni să evolueze în inferioritate numerică timp de aproximativ o oră.

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Dar cifrele arată o mişcare fantastică în teren a jucătorilor lui Brighton, un organism viu în care cele 11 organe ale sale sunt mereu cu gândul la poziţia viitoare. Iar s-a regăsit şi în timpul meciului, oltenii fiind făcuţi şah mat în dese momente ale meciului.

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56 de atingeri a mingii în careul advers a avut Brighton

4 este numărul atingerilor Universităţii Craiova în careul englezilor

Surpriza vine din Cehia: Jablonec, singura echipă care a alergat mai mult decât Brighton. Şi a făcut 0-0!

FANATIK a analizat și cifrele înregistrate de Brighton în precedentele trei partide din Conference League. Marea surpriză vine din Cehia, acolo unde Jablonec a reușit ceea ce nici Getafe, nici Universitatea Craiova nu au fost în stare să facă: să împiedice ofensiva englezilor să marcheze. Şi cum au reuşit asta? ţi ghicit: alergând mai mult decât britanicii. Au adunat 123,9 kilometri, față de cei 123,3 ai lui Brighton, adică fix cât au alergat englezii şi contra Craiovei. Albion a avut în Cehia o posesie de 71% și a expediat 26 de șuturi, dar nu și-a creat nicio ocazie mare de gol. Jablonec a avut două. Scorul final însă… 0-0!

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Adversar Brighton (km) Adversar (km) Diferență (km) Rezultat Brighton Kauno Zalgiris 112,1 103,0 +9,1 4-0 Jablonec 123,3 123,9 -0,6 0-0 Getafe 116,9 112,3 +4,6 1-0 U. Craiova 123,3 111,1 +12,2 4-0 Medie 118,90 112,58 +6,33 –

În confruntarea cu Universitatea Craiova, Brighton a alergat exact cât a făcut-o în Cehia. Numai că, de această dată, englezii au avut un avantaj uriaș la capitolul kilometri parcurși. Diferența de 12,2 kilometri între ei şi adversar este cea mai mare înregistrată de britanici în primele patru etape ale actualei campanii europene.

De ce sunt storşi oltenii: au alergat cel mai mult aseară, la Brighton, dintre toate cele 4 meciuri. Şi niciodată nu au fost depășiți atât de categoric în Conference League

Până să dea piept cu echipa din Premier League, Universitatea Craiova nu a avut mari probleme în a ține pasul cu adversarii din punct de vedere fizic. Fie că a înfruntat o reprezentantă a campionatului spaniol, fie că a jucat împotriva unor formații din Andorra sau Albania, Știința a fost aproape la egalitate cu oponenții la capitolul kilometri alergați. La Brighton, deşi a alergat un număr record de kilometri – cel mai mare din cele 4 meciuri, 111.1 km – şi mai ales în condiţiile în care a jucat 60 minute şi în 10 oameni, Universitatea Craiova a pierdut la scor. Şi a fost surclasată la toate capitolele.

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Adversar U. Craiova (km) Adversar (km) Diferență (km) Rezultat Craiova Getafe 100,0 100,3 -0,3 1-1 Inter d’Escaldes 100,6 100,1 +0,5 3-1 Egnatia 97,8 98,5 -0,7 2-0 Medie 99,47 99,63 -0,17 –

Brighton a turat motoarele cu oltenii peste nivelul din Premier League! Nici Arsenal nu are o asemenea medie

Fotbaliștii lui Filipe Coelho au însă toate motivele să acuze ritmul impus de englezi. Brighton a turat motoarele în confruntarea cu Universitatea Craiova chiar și peste standardele din Premier League! Potrivit datelor FotMob, Brighton ocupă locul opt în clasamentul kilometrilor parcurși în prima ligă engleză, cu o medie de 116,1 kilometri pe partidă. Lider este Arsenal, cu 119,6 kilometri. Ei bine, în confruntarea cu oltenii, Brighton a alergat cu 7,2 kilometri peste propria medie din campionat și cu 3,7 kilometri peste cea a „tunarilor”.

Adversar Posesie Brighton Posesie adversar Diferență km în favoarea lui Brighton Kauno Zalgiris 78% 22% +9,1 Jablonec 71% 29% -0,6 Getafe 62% 38% +4,6 U. Craiova 75% 25% +12,2

Și nu doar că au alergat! Englezii au avut o posesie de 75%, au reușit 658 de pase, față de cele 163 ale oltenilor, și au recuperat 68 de mingi, comparativ cu cele 43 ale Universității Craiova. Brighton și-a creat zece ocazii mari de gol, în timp ce Știința nu a avut niciuna, potrivit Sofascore. Englezii i-au pus pe olteni să alerge după minge aproape tot meciul, însă tot ei au fost cei care au parcurs mai mulți kilometri. Aceasta este, poate, cea mai grăitoare statistică a serii de pe Amex Stadium.