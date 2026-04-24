Oltenii sunt în extaz după calificarea în finala Cupei României: „Le-am dat-o în cel mai frumos mod!” Reacții dure din partea fanilor dinamoviști

Semifinala a doua a Cupei României dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu s-a încheiat odată cu ultimul penalty transformat de olteni, ci a continuat în mediul online, acolo unde suporterii celor două echipe au reacționat imediat după fluierul final. Dacă în tabăra Craiovei a fost explozie de bucurie după calificarea obținută la loviturile de departajare, fanii dinamoviști și-au exprimat frustrarea și dezamăgirea după un nou eșec dureros.

Unii euforici, alții în pragul disperării. Reacții aprinse ale fanilor după Dinamo – Craiova

Suporterii Universitatea Craiova au trăit la intensitate maximă calificarea în finala Cupei României și nu au întârziat să își felicite favoriții pentru modul în care au gestionat finalul de meci și loviturile de departajare. Mulți dintre ei au evidențiat revenirea din ultimele minute, dar și prestația portarului Laurențiu Popescu, devenit eroul serii.

Mesajele fanilor au fost dominate de entuziasm și încredere în ceea ce poate urma pentru echipă: „Le-am dat-o în cel mai frumos mod!”, „13 mai – Sibiu – Save the date!”, „Leii au făcut prăpăd! Semifinală bifată, demnitate maximă!” sau „Felicitări pentru mentalitatea din ultimele 15 minute. Felicitări Laurențiu Popescu!”

De asemenea, mai mulți suporteri au vorbit despre un sezon care poate deveni istoric, exprimându-și speranța că trofeul va ajunge în Bănie: „Avem dreptul și meritul să luăm tot anul ăsta. Doar Știința!”

Dezamăgire și critici dure în tabăra dinamovistă

În contrast total, reacțiile fanilor Dinamo București au fost dominate de frustrare și dezamăgire, în special din cauza modului în care echipa a pierdut avantajul pe final. Mulți suporteri au criticat lipsa de concentrare din ultimele minute și au pus sub semnul întrebării nivelul actual al echipei: „Nu suntem în stare să ținem 10 minute de un rezultat”, „Fizic suntem praf, tehnic cel puțin 7-8 jucători sunt de liga a doua”, „Nu avem ce să căutăm în cupele europene”.

Au existat și reacții mai dure, în care fanii și-au exprimat pesimismul pe termen lung: „Prea proști… mai erau 2 minute de rezistat” sau „Deja m-am obișnuit să fim ciuca bătăilor”.

U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano. Meciul va avea loc la Sibiu

. Prima formație care și-a obținut biletul a fost U Cluj, după o semifinală nebună cu FC Argeș. După 1-1 în timp regulamentar, ardelenii s-au calificat grație loviturilor de departajare, Lefter reușind să apere penalty-ul decisiv al lui Bettaieb.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a ajuns în această fază a competiției după ce s-a impus în fața lui Dinamo tot la loviturile de departajare. Duelul a avut parte de o desfășurare spectaculoasă, însă în cele din urmă elevii pregătiți de Filipe Coelho au reușit să se califice în actul final după cele două reprize de prelungiri și loviturile de pedeapsă.

Federația Română de Fotbal a ales data și stadionul pentru finala Cupei României Betano. Mai exact, meciul cu trofeul pe masă va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu și e programat miercuri, 13 mai. Fanii ambelor formații vor fi prezenți pe arenă, în contextul în care U Cluj sau Universitatea Craiova pot pune mâna pe un trofeu extrem de important.

Câte echipe din România merg, de fapt, în cupele europene

Odată cu finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, . România trimite an de an patru reprezentante în competițiile organizate de UEFA: una în Champions League, una în Europa League și două în Conference League.

Câștigătoarea Superligii României evoluează în preliminariile UEFA Champions League, iar echipa care triumfă în finala Cupei României va merge în Europa League. În mod normal, locul 2 din Superliga ajunge în Conference League, iar ocupanta locului 3 va juca un baraj cu câștigătoarea duelului din play-out dintre ocupantele locurilor 7 și 8.

Ce se schimbă odată ce Universitatea Craiova s-a calificat în Cupa României Betano

Având însă în vedere că Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României, unde va juca pentru trofeu cu U Cluj, calculele pentru cupele europene se schimbă serios. Oltenii sunt implicați direct și în lupta la titlu, iar acest detaliu complică toată ecuația.

Dacă Universitatea Craiova va reuși eventul, adică va câștiga și campionatul, și Cupa, atunci locul de Europa League se redistribuie. În acest scenariu, locul 2 din Superligă merge în preliminariile Europa League, locul 3 ajunge direct în Conference League, iar locul 4 va fi nevoit să joace barajul cu echipa din play-out.

Dacă oltenii câștigă Cupa, dar termină pe locul 2, lucrurile rămân relativ simple. Craiova merge în Europa League din postura de câștigătoare a Cupei, locul 3 din campionat merge în Conference League, iar locul 4 ajunge la baraj.

În schimb, dacă Universitatea Craiova pierde finala Cupei, apar mai multe variante. În cazul în care oltenii iau titlul, joacă în Champions League. Dacă termină pe locul 2, merg automat în Europa League, întrucât Cupa a fost câștigată de U Cluj, iar locul a fost redistribuit. În ambele scenarii, formația de pe poziția a treia din campionat ajunge în Conference League, iar locul 4 va juca la baraj.

Situația este identică și în cazul celor de la U Cluj. Ambele echipe se bat atât pentru titlu, cât și pentru Cupă. Practic, cele două formații sunt aproape sigure de calificarea în cupele europene, iar această finală U Cluj – Universitatea Craiova avantajează mult locurile 3 și 4 din Superliga României.