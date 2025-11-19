Oltenii sunt la putere! Baiaram și Bancu, cele mai mari note după România – San Marino

ADVERTISEMENT

Naționala României a câștigat fără drept de apel partida cu San Marino, scor 7-1, în ultima etapă a preliminariilor de la Cupa Mondială din 2026. La finalul partidei, Ștefan Baiaram și Nicușor Bancu au primit note extraordinare, „decarul“ Universității Craiova fiind chiar cel mai bun jucător de pe teren.

Baiaram și Bancu au fost desemnați jucătorii meciului România – San Marino

Omul meciului, notat cu 9.1 de către aplicația , a fost Ștefan Baiaram, care a marcat primul gol la prima reprezentativă, la doar al doilea său meci din postura de titular. , din octombrie, încheiat 2-1 pentru România.

De asemenea, al doilea cel mai bun jucător de pe teren în disputa cu San Marino a fost tot de la Universitatea Craiova și anume Nicușor Bancu, notat cu 8.1.

Avem, de asemenea, și cei mai slabi „tricolori“: Ștefan Târnovanu și Vlad Dragomir, ambii notați cu 6.3. Nu în ultimul rând, media echipei naționale a României a fost 7.31.

Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională

După ultimul fluier al partidei cu San Marino, Ștefan Baiaram a oferit și concluziile sale după primul gol sub tricolor. Jucătorul Craiovei a menționat că la barajul din luna martie, pentru a putea obține calificarea, prima reprezentativă a României trebuie să arate mult mai bine decât în partidele din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

„Mă bucur că am câștigat. Aveam nevoie să câștigăm și să înscriem cât mai multe goluri. Din păcate, în ultima perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ne pare rău că nu am câștigat în Bosnia, dar mergem cu gânduri bune la baraj. (n.r: Aveai şi tu nevoie de un gol marcat la naţională după o perioadă nefastă?) Eu am avut o perioadă mai slabă la echipa de club, dar mă bucur că acum sunt foarte bine. De mâine o să merg la echipa de club, să îmi fac datoria la fiecare meci şi îmi doresc din tot sufletul să fiu şi în primăvară aici.

Clar că la baraj vor fi alte meciuri față de cel din această seară. Vom întâlni niște adversari foarte puternici. Sperăm ca toți să fim sănătoși, să jucăm bine la echipele de club și să formăm iar la națională un grup foarte puternic. Pentru a ajunge la Cupa Mondială avem nevoie și de șansă. Din păcate, în unele meciuri de până acum nu am avut. Dar e clar că la baraj trebuie să arătăm mult mai bine față de ce am arătat până acum. Trebuie să înscriem în urma ocaziilor pe care le avem“, a spus Baiaram.

Cu cine poate pica România la tragerea la sorți pentru barajul CM 2026

. Echipa noastră națională va fi în urna 4 la tragerea la sorți care va avea loc joi, 20 noiembrie.

„Tricolorii” vor juca semifinala barajului pe teren străin, urmând ca locul de disputare al finalei să fie tras la sorți. În primul meci, România va înfrunta una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, toate din urna 1. România va avea semifinala programată pe 26 martie 2026. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca

Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord