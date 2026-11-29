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Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni luni, 30 noiembrie, în derby-ul etapei cu numărul 17 din SuperLiga. Cele două rivale se reîntâlnesc apoi, la 3 zile, în ultimul meci din grupele Cupei. Înaintea primului duel, antrenorul Filipe Coelho și portarul Laurențiu Popescu au vorbit despre dorința oltenilor de a pune mâna pe toate cele 3 puncte, dar și despre faptul că vor să joace într-o atmosferă deosebită creată de proprii suporteri.

Filipe Coelho se bucură de revenirea Craiovei pe „Oblemenco”. Cum o vede pe Dinamo înaintea derby-ului

După ce Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, , a venit rândul celuilalt portughez să vorbească. Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova care , se bucură nespus de revenirea echipei sale pe propriul stadion. El a evidențiat punctele tari ale adversarei, pe care speră totuși să o învingă. „După o lună în care nu am mai jucat acasă, suntem fericiți să jucăm din nou în fața propriilor suporteri. Nu este un meci decisiv, dar este important. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun.

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Nu am nicio îndoială că vom lupta să luăm toate cele 3 puncte. Cred că Dinamo face un sezon foarte bun. Au un tipar de joc bine definit. Le face să controleze adversarul prin posesie, au multe calități. Suporterii vor fi un factor important pentru o victorie. Sper să avem o atmosferă deosebită. Am jucat multe meciuri, mai ales în deplasare. Energia pozitivă din tribune va fi importantă în încercarea de a obține un rezultat bun!”, a spus inițial Filipe Coelho.

Filipe Coelho vrea toate cele 3 puncte cu Dinamo

Ulterior, lusitanul de pe banca formației din Bănie a vorbit despre situația lotului său. Filipe Coelho a spus că va trimite pe teren echipa formată din cei mai bine pregătiți jucători la ora meciului și că țelul acestora este obținerea tuturor celor 3 puncte puse în joc. „Încercăm să recuperăm jucătorii. Unii au probleme, nu grave, dar vedem până mâine care dintre băieți sunt gata să joace. Nu putem uita că peste 3 zile avem alt joc, apoi peste alte 3 zile jucăm din nou și tot așa. Trebuie să gestionăm bine, dar mâine vom alinia o echipă competitivă în fața unui adversar bun. Vrem cele 3 puncte. Atmosfera de la echipă este bună. Nu o schimbăm în funcție de rezultate, suntem echilibrați. Știm că avem lucruri de îmbunătățit. Este un proces și trebuie să continuăm la fel!”, a mai spus antrenorul campioanei României.

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Laurențiu Popescu, apel către suporterii Craiovei înaintea derby-ului cu Dinamo

Portarul Laurențiu Popescu a subliniat la rândul său dorința arzătoare a oltenilor să câștige în fața rivalei. Jucătorul dintre buturi este conștient de forța lui Dinamo în acest sezon, dar se bazează pe sprijinul din plin al suporterilor în obținerea unui rezultat mare. „Este un meci foarte important pentru noi, dar și pentru suporteri. Vrem să luăm cele 3 puncte. Dinamo este o echipă puternică, care încearcă mereu să joace fotbal. Au o posesie bună, un parcurs foarte bun, se vede după punctele acumulate.

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Cheia victoriei noastre… să dăm tot ce putem ca la fiecare meci. Să fim uniți și să luăm cele 3 puncte cu ajutorul suporterilor noștri. Nu am avut mult timp la dispoziție, dar am pregătit bine meciul. Sperăm ca suporterii să fie într-un număr cât mai mare și să fie alături de noi ca de fiecare dată!”, a spus și Laurențiu Popescu înaintea meciului cu Dinamo.

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5-1 a fost scorul meciului tur, Dinamo – U Craiova

2-1 în favoarea oltenilor s-a terminat ultimul meci dintre cele două jucat în Bănie