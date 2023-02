Olya și Valera au primit Golden Buzz la Românii au talent. Povestea emoționantă a celor doi acrobați

S-a dat al patrulea Golden Buzz la Românii au talent, în ediția din 3 februarie. Andra a apăsat butonul auriu, pentru Olya și Valera, doi copii din Ucraina.

Un nou Golden Buzz la Românii au talent 2023. Andra a apăsat pe butonul auriu. Cine sunt concurenții trimiși în semifinală

Olya și Valera au uimit juriul și publicul printr-un număr de acrobație în aer.

Olya și Valera au vârste de 10 și 15 ani și sunt originari din orașul Herson. Pentru a-și demonstra talentul, ei și-au repetat momentul în orașe diferite și s-au întâlnit foarte rar.

Trei zile au mers cei doi copii către România

Un drum de 3 zile au bătut cei doi copii până în România. Valera a mărturisit trist că tatăl și fratele lui sunt pe front și că de opt luni nu mai știe nimic de ei.

”Din Kiev până în Lvov am făcut 10 ore. Din Lvov până la granița cu România am făcut 6 ore, iar la vamă am stat încă 6 ore. Am ajuns la București după 3 zile. De când a început războiul e prima dată când apărem pe o scenă.

După ce a început războiul, eu m-am mutat în Kiev, Olya s-a mutat în Lvov, iar antrenorul nostru a plecat în Germania. Tatăl meu este militar, e în Ucraina și apără țara.Este foarte greu, nu ne-am văzut de 8 luni. Nu știm nimic de tata. Și fratele meu este militar, nici de la el nu avem vești”, a relatat Valera.

Ce ar face cu premiul cel mare cei doi copii

Dacă ar câștiga competiția, cei doi acrobați talentați au mărturisit că ar cumpăra o dronă pentru armata Ucrainei, ca să îi apere cât mai bine și să se reîntoarcă acasă.

”Dacă aș câștiga aș cumpăra o dronă pentru armată și le-aș da-o militarilor ca să ne apere țara. Vrem foarte mult să ne întoarcem acasă și să ne antrenăm cu antrenorul nostru, să trăim în casele noastre, să dormim în paturile noastre. Să știm că vom fi în siguranță.

Ne este foarte greu, ne antrenăm în orașe diferite, dar de când a început războiul ne-am putut antrena o singură dată la Lvov. După aceea, abia în România am putut repeta numărul nostru”, au declarat Olya și Valera.

Andra i-a îmbrățișat pe cei doi copii din Ucraina. Ce a declarat artista

”Eu sunt foarte fericită că am putut să le ofer copiilor un moment de bucurie”, a spus Andra, vizibil emoționată și în timp ce îi îmbrățișa pe participanți.

De asemenea, Mihai Bobonete a subliniat că nu a mai văzut niciodată un astfel de număr, de când face parte din juriul de la Românii au talent.

Cum au ajuns să facă o echipă bună Olya și Valera

Cei doi copii ucraineni se cunosc de trei ani. Antrenorul i-a pus să lucreze împreună, conform spuselor lor, văzându-i extrem de pasionați și talentați. Până ca Rusia să invadeze Ucraina, adolescenții făceau parte dintr-un circ din țara lor, ”Jin Roh”, și aveau spectacole de 3-4 ori, pe săptămână.