Răzvan Marin i-a luat locul 1 în Grecia lui Răzvan Lucescu după Olympiacos – PAOK 0-0. Ce a declarat antrenorul român

După meciul de la Pireu cu Olympiacos, PAOK și Răzvan Lucescu au cedat șefia clasamentului din Super League în favoarea echipei lui Răzvan Marin. Vezi ce a declarat antrenorul român la finalul partidei.
Dragos Petrescu
09.03.2026 | 08:45
Razvan Marin ia luat locul 1 in Grecia lui Razvan Lucescu dupa Olympiacos PAOK 00 Ce a declarat antrenorul roman
Răzvan Lucescu pierde fotoliul de lider în favoarea lui Răzvan Marin, după Olympiacos - PAOK 0-0 // Sursă foto: hepta.ro
Olympiacos și PAOK au încheiat la egalitate derby-ul de la Pireu, scor 0-0, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #24 din campionatul Greciei. Acest rezultat nu face decât să o ajute pe AEK Atena în lupta pentru titlu, echipa lui Răzvan Marin rămânând pe prima poziție în clasamentul din Super League.

Răzvan Lucescu pierde fotoliul de lider în Grecia, dar este mândru de jucătorii săi

Înaintea acestei etape, PAOK, Olympiacos și AEK Atena aveau număr egal de puncte, trupa lui Răzvan Lucescu fiind cea care se afla pe primul loc. Sâmbătă seară însă, cu Răzvan Marin integralist, echipa din capitala Greciei a câștigat meciul de pe teren propriu cu AEL Larissa, scor 1-0, și a urcat provizoriu pe prima treaptă a podiumului din Super League.

Așadar, atât PAOK, cât și Olympiacos, nu aveau decât varianta unei victorii în marele derby al rundei #24 pentru a o putea depăși pe AEK în fruntea ierarhiei, lucru care nu s-a întâmplat. Partida de la Pireu s-a terminat cu o remiză albă, șansele mai mari de gol aparținându-le gazdelor. Chiar și așa, la finalul meciului, Răzvan Lucescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, scoțând în evidență lipsa de efectiv cu care se confruntă echipa din Salonic în momentul de față.

Am jucat fără să avem la dispoziție un număr important de jucători cheie. Efortul băieților a fost fantastic. Nu știu dacă o altă echipă ar fi putut face asta. Au muncit și au avut o mentalitate foarte bună. Sunt mândru de efortul lor și de modul în care au gestionat meciul. Chiar și jucătorii care s-au întors acum 2-3 zile și care nu au fost la capacitate maximă, s-au comportat exemplar

Cum arată situația în vârful clasamentului din Grecia

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, PAOK și Olympiacos au ajuns la borna cu numărul 54, ceea ce îi permite lui AEK Atena să rămână pe primul loc în Grecia, cu 56 de puncte. În prezent, trupa lui Răzvan Lucescu ocupă poziția secundă în clasament, având un golaveraj superior celor de la Olympiacos, echipa care completează podiumul.

În etapa viitoare din Super League, PAOK va primi vizita celor de la Levadiakos, în timp ce campioana en-titre va juca pe terenul celor de la OFI Crete. AEK Atena, formația pentru care evoluează Răzvan Marin, va da piept cu Atromitos, în deplasare. Până atunci însă, liderul din Grecia o va înfrunta pe Celje, în manșa tur din optimile de finală ale UEFA Conference League. Primul meci va avea loc în Slovenia și se va disputa joi, 12 martie, de la ora 22:00.

