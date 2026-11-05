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Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv

Cristi Coste
05.11.2026 | 13:08
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universitatii Craiova Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Vladimir Screciu (primul din dreapta) va fi urmărit de grecii de la Olympiakos la ultimele două meciuri de acasă ale Craiovei în grupa de Conference League. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Universitatea Craiova - Egnatia este un bun prilej pentru scouterii grecilor de la Olympiakos Pireu de a-l monitoriza pe Vladimir Screciu. Fosta câștigătoare de Conference League se pregătește să-i trimită lui Mihai Rotaru o ofertă pentru jucător.
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Vladimir Screciu (26 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova. Face parte din garda veche a „albaștrilor”, e oltean get-beget și este unul dintre cei mai respectați jucători din vestiar. Vladimir Screciu a atras atenția scouterilor de afară după prestațiile europene cu Universitatea Craiova. Și în sezonul anterior, și în cel actual.

Olympiakos Pireu îl va urmări live pe Vladimir Screciu și la Craiova – Egnatia, și la Craiova – Copenhaga

Din informațiile FANATIK, Vladimir Screciu a intrat de ceva timp pe radarul grecilor de la Olympiakos Pireu. Câștigătoarea din 2024 a Conference League, competiție în care oltenii au evoluat în ultimele două sezoane, își trimite scouterii la Craiova pentru a-l urmări live pe Vladimir Screciu.

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Și la partida din această seară, Craiova – Egnatia, și la ultima din grupă, Craiova – FC Copenhaga din 17 decembrie, scouterii grecilor îl vor monitoriza pe Screciu! Apoi vor întocmi dosarul cu toate datele despre jucătorul român și-l vor prezenta staff-ului tehnic și administrativ de la Olympiakos. Este de așteptat ca grecii să înainteze o ofertă chiar în această iarnă pentru Screciu. El este una dintre țintele importante ale formației antrenate de spaniolul Imanol Alguacil, proaspăt numit la formația din portul Pireu.

Vladimir Screciu nu este un novice în ceea ce privește experiența în străinătate. El a mai plecat o dată de la Craiova, în vara lui 2018, când belgienii de la Genk au plătit 2.000.000 de euro pe puștiul de 18 ani la acea vreme. Probabil a plecat prea devreme de la „matcă”, pentru că a revenit gratis în Bănie în iulie 2020. Fusese împrumutat de Genk și la Lommel, timp de jumătate de sezon.

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Pentru Vladimir Screciu mai există și un interes din MLS. În vară americanii au pus doar întrebări!

În actuala echipă de campioni a lui Filipe Coelho, Vladimir Screciu este punct fix. Joacă stoper stânga în defensiva de trei a portughezului. Este postul pe care și Sorin Cârțu consideră că dă cel mai bun randament, dar nu același lucru crede și selecționerul Gică Hagi. La meciurile din septembrie – octombrie din Liga Națiunilor, Hagi l-a folosit la mijloc, expunându-l și stârnind furia oltenilor.

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În ceea ce privește acest interes recent al celor de la Olympiakos, de amintit este că în vară a existat și o pistă americană pentru Vladimir Screciu. Două formații din MLS au pus întrebări despre stoperul Craiovei, dar nu au mers mai departe. Sunt informații că interesul american există în continuare pentru Screciu. Oricum, Mihai Rotaru nu vrea să discute despre niciun transfer al jucătorilor Universității până când nu se termină partidele din grupa de Conference League.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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