Om de afaceri din Buzău, de la cabinetul stomatologic al soției la administrarea pieței de energie. Cine sunt oamenii numiți în locul Roxanei Mînzatu, ajunsă la Comisia Europeană

La finalul lunii iulie, acționarii OPCOM, compania de stat care gestionează piața de energie electrică și de gaze naturale, în speță Transelectrica și Secretariatul General al Guvernului, au numit doi noi administratori. De asemenea, președintelui Consiliului de Administrație i-a oferit un nou mandat provizoriu de cinci luni. Noile mandate vin în contextul în care compania din energie nu a reușit încă să selecteze cinci administratori în cadrul procedurii demarate încă din luna aprilie a acestui an.

Om de afaceri din Buzău, de la stomatologie la energie

Printre cei cinci administratori ai OPCOM făcea parte și Roxana Mînzatu, noua vicepreședintă a Comisiei Europene și noul comisar pentru competențe și forța de muncă din partea României, poziție în care a ajuns cu susținerea PSD. Înainte să fie aleasă în Parlamentul European la alegerile din iunie, Mînzatu lucra în cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar postul de administrator din cadrul OPCOM era singura sinecură de care beneficia.

Un alt administrator care a rămas fără funcția de la stat este Marius-Angelo Dincă-Oprea, fost polițist în Buftea, trecut de la PNL la PSD înainte de alegerile locale din iunie. FANATIK a scris pe larg despre cum acesta a fost numit administrator în două companii importante de stat, despre afacerile pe care le are și e.

Unul dintre cei doi administratori care s-au ales cu un nou mandat, fie el și provizoriu, este chiar președintele Consiliului de Administrație, Decebal Băescu (foto). Acesta a fost numit administrator provizoriu în cadrul CA-ului OPCOM la începutul lunii martie, a anului 2022. În hotărârea AGA, Băescu este prezentat ca fiind inginer, cu domiciliul în Buzău.

Două luni mai târziu, inginerul din Buzău avea să fie numit directorul general al unei alte companii din energie, specializată în furnizarea de servicii IT&C pentru compania mamă. Salariul încasat în fruntea companiei este de puțin peste 300.000 lei, de aproape șase ori mai mult decât indemnizația de administrator al OPCOM, de 55.000 lei.

Fost administrator la firma lui Omar Hayssam

Ca inginer, Decebal Băescu nu a lucrat foarte mult. Și-a început cariera în 1986 ca inginer stagiar la Întreprinderea de Țevi Roman, iar după 1989 a lucrat, timp de doi ani, ca șef serviciu de producție industrială la Antrepriza de Construcţii Hidrotehnice din Buzău. După 1991 intră în afaceri, deschizându-și propriile firme Jupiter SRL (1991-1995) și Intermet SRL (1995-2000). Datele publice de astăzi ne arată doar că acesta a ieșit din firme Intermet din Buzău în anul 2001, firmă care în anul 2008 avea o cifră de afaceri de aproape un milion de lei, însă profitul declarat era puțin peste 50.000 lei. De altfel, firma, ce are ca principal domeniu de activitate fabricarea produselor de patiserie, a stat mai mult pe pierdere.

Din anul 2000 lucrează un an la Rebu SA din București, iar între mai 2001 și mai 2006 este directorul general al companiei Bucovina SRL. Potrivit CV-ului său în perioada în care a condus compania de apă minerală a creat prima campanie media pentru o apă plată și a reușit să crească vânzările de apă minerală îmbuteliată de la 13 milioane de litri în 2001 la 57 milioane în 2006.

Bucovina Enterprises SRL a fost firma deținută de omul de afaceri Omar Hayssam, care avea să fie condamnat la 20 de ani de închisoare în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în anul 2005. De altfel, pe unele contracte pe care firma de apă minerală le semnase înainte de anul 2005.

După acest episod mai lucrează doi ani la alte două firme mai mici din industria apelor minerale, iar apoi, în anul 2008, își deschide o nouă firmă împreună cu soția, All Comercial Group Srl, firmă de consultanță în afaceri, cu precădere pentru atragerea fondurilor UE. Aici spune că a fost director general până în anul 2012. Datele financiare ale firmei arată că după un prim an de activitate cu profit de 75.000 lei, firma intră pe pierdere, iar din 2010, firma are zero cifră de afaceri.

După 2012, timp de zece ani – până în 2022, când ajunge brusc în fruntea a două companii de stat din energie, Decebal Băescu lucrează ca administrator la cabinetul stomatologic al soției, cabinet care în ultimii ani a funcționat în Franța, la Cherbourg, acolo unde soții Băescu dețin o casă de locuit și un teren intravilan de aproape 5.000 de mp. Declarațiile de avere ale lui Decebal Băescu arată că soția câștiga 60.000 de euro la cabinet, iar el 7.200 euro ca administrator. Pe lângă alte câteva proprietăți moștenite în țară, Decebal Băescu nu mai deține decât un depozit de 40.000 lei, având de returnat un credit de peste 200.000 de euro, luat în Franța.

În februarie 2022, practic la doar câteva luni de la revenirea PSD la guvernare, Băescu Decebal este numit președintele CA-ului OPCOM, iar trei luni mai târziu directorul general al unei alte companii din energie, Teletrans, acolo unde, din luna aprilie, face parte și din Consiliul de Administrație. Salariu de director se ridică la peste 5.000 de euro pe lună, iar ca administrator al .

Cine sunt noii administratori provizorii

Acționarii OPCOM au numit în iulie doar patru noi administratori provizorii, o poziție rămânând vacantă. Pe lângă noul mandat provizoriu pentru Decebal Băescu, și Veronica Soare a primit un nou mandat provizoriu de cinci luni. Aceasta este administrator provizoriu în cadrul OPCOM din anul 2022, și este angajată la o altă companie de stat din energie, Hidroserv SA, o filială a Hidroelectrica.

Ceilalți doi administratori sunt Victor Andrei Dimitriu și Ion Iordăchescu. Primul dintre aceștia, Victor Andrei Dimitriu, a ajuns recent la conducerea companiei naționale de ape minerale. Postul este doar provizoriu, și vine în contextul în care fostul director general al SNAM, în urma demisie lui Virgil Popescu. Dimitriu ocupa postul de director general adjunct în compania națională .

Victor Andrei Dimitriu a venit la conducerea companiei de ape minerale de la Autoritatea Electorală Permanentă, unde din 2012 a lucrat la cabinetul vicepreședintelui Marian Muhuleț. Înainte de această funcție, Victor Dimitriu, care este licențiat în Drept, a fost consilierul onorific al unui deputat, însă nu menționează din ce partid. De-a lungul timpului a urmat mai multe cursuri de diplomație și securitate la Institutul Diplomatic Român.

Potrivit declarației de avere, în anul 2023 a câștigat peste 172.000 lei în calitate de director adjunct al companiei de ape minerale.

Nici Ion Iordăchescu (foto), ultimul dintre cei patru noi administratori provizorii ai OPCOM, nu are legătură cu piața de energie și gaze naturale. Din 2022, Ion Iordăchescu este șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia, practic o subdiviziune a ANPC.

Fost polițist local la Blejoi, Prahova, Ion Iordachescu vine la conducerea OPCOM după ce , a intrat în faliment.

Potrivit declarației de avere din martie 2022, completată după numirea la ANPC, Ion Iordăchescu lucrase la propria firmă de vânzare a automobilelor second-hand, First Autoexpress, din Prahova.

Anterior, acesta a fost, timp de mai bine de un an, secretar de stat în Ministerul Transporturilor (în timpul mandatelor miniștrilor Lucian Șova și Răzvan Cuc, până în octombrie 2019). Totuși, cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în cadrul Consiliului Județean Prahova. Aici a avut mai multe funcții de director, în fruntea serviciului de transport, însă cea mai importantă numire a fost în fruntea serviciului de achiziții de la CJ Prahova.

Potrivit ultimei declarații de interese, Ion Iordăchescu este acționar la o singură firmă Eco Livada Srl, firmă ce administrează o fermă de opt ani, însă fără activitate economică. Cu doi ani în urmă însă apărea acționar în alte două firme. Prima dintre ele este cea de auto, First Autoexpress Srl, firmă în care a intrat în 2016 și a ieșit în iunie 2023. Datele financiare ale firmei arată că, din 2016 până în 2018, cifra de afaceri a fost zero, însă după 2018 cunoaște un succes economic fantastic, astfel încât în 2022 ajunge la o cifră de afaceri de 7,1 milioane lei și un profit de 680.000 lei.

Ultima firmă în care Ion Iordăchescu a apărut ca asociat este Bionic Residence Srl. Acesta a intrat în firmă în februarie 2022, și a ieșit în aprilie 2023, capitalul social fiind transferat către soția sa. Celălalt asociat din firmă este Onea Nicolae Giunior.

Onea Giunior, împreună cu soția, este astăzi patronul firmei de construcții Coni Srl, despre care presa locală scria că a fost firma de casă a baronului de Prahova, Mircea Cosma. În perioada 2007-2013 firma a câștigat zece contracte cu CJ Prahova, în perioada în care fostul baron PSD se afla la conducerea consiliului județean. În acea perioadă firma era deținută în acte de Nicolae Onea (senior), cel care l-a denunțat pe Mircea Cosma pentru a scăpa de acuzațiile DNA. Ulterior, acesta și-a schimbat apoi declarația, susținând că a fost șantajat de celebrul procuror Mircea Negulescu.

Presa a relatat cum, în anul 2022, contractele publice ale CJ Prahova pentru firma Conu SRL au continuat și sub mandatul liberalului . scria că la finalul anului 2022, Consiliul Județean condus de Dumitrescu a dat două contracte pentru reabilitarea a două drumuri județene acestei firme, contracte în valoare de 36 milioane euro. Aceeași firmă, într-o asociere cu o firmă din Bulgaria, câștiga de la CNAIR licitația din autostrada Ploiești – Buzău.

Toate aceste contracte vin în contextul în care fostul patron Nicolae Onea și firma Coni SRL sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul Alexe-Păvăleanu, dosar instrumentat de Mircea Negulescu. Prejudiciul în acest dosar este estimat la 35 milioane euro. Dosarul se află , având următorul termen în data de 17 octombrie.

În ceea ce privește Bionic Residence, firma pare să fi administrat un proiect imobiliar, în condițiile în care a fost înființată în februarie 2022 și are deja datorii de peste 5 milioane de lei.