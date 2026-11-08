Omagii superbe pentru Cristiano Ronaldo după retragerea de la naționala Portugaliei! Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a pus capăt unei aventuri de 23 de ani în tricoul , iar vestea retragerii sale a provocat numeroase reacții emoționante. Două omagii speciale au atras atenția chiar sâmbătă: Sporting Lisabona i-a dedicat un moment memorabil pe stadion, în timp ce o companie aeriană a luat o decizie inedită în onoarea legendarului fotbalist. Ambele gesturi au avut legătură cu numărul 7, devenit sinonim cu superstarul lusitan.

Sporting Lisabona, omagiu emoționant pentru Cristiano Ronaldo pe stadionul Jose Alvalade

Suporterii lui Sporting Lisabona au ținut să-i transmită un mesaj special lui în timpul partidei cu Moreirense. În minutul 7, fanii prezenți pe stadionul Jose Alvalade s-au ridicat în picioare și au început să-l aplaude pe fostul lor jucător, într-un moment dedicat celui care a devenit unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare fotbalist din istorie. De asemenea, un tricou cu numărul „28” (n.r – cel pe care Cristiano l-a purtat pe vremea când evolua pe Jose Alvalade) a fost ridicat în tribunele stadionului, iar pe banner-ul afișat a fost scris următorul mesaj: „De pe Alvalade în întreaga lume. GOAT (n.r – cel mai mare din toate timpurile), ești unul de-al nostru. Mulțumim, Cristiano Ronaldo!”.

ADVERTISEMENT

Le stade José-Alvalade du Sporting Portugal rend un MAGNIFIQUE HOMMAGE à Cristiano RONALDO 🇵🇹 à la 7e minute du match face à Moreirense. 🥺💚🤍 Les supporters ont applaudi CR7, quelques jours après l’annonce de sa retraite internationale. 👏 🎥 @sporttvportugal https://t.co/bT9pwrgEVl — Actu Foot (@ActuFoot_)

Alegerea minutului nu a fost întâmplătoare. Numărul 7 l-a însoțit pe Ronaldo în cele mai importante momente ale carierei, de la Manchester United și Real Madrid până la Juventus, Al-Nassr și naționala Portugaliei. Sporting a fost clubul care i-a oferit șansa debutului la nivel profesionist, sub comanda lui Ladislau Boloni, înainte ca portughezul să plece la Manchester United, în 2003.

Clubul lusitan îi transmisese deja un mesaj de recunoștință după anunțul retragerii pe social-media: „Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru țara noastră. Vei rămâne pentru totdeauna în istoria Portugaliei”.

ADVERTISEMENT

Decizia surprinzătoare a companiei aeriene Transavia! Locul 7C, retras de pe zborurile către orașul natal al lui Ronaldo

Un alt omagiu impresionat și, de aceasta data unul complet inedit, a venit din partea companiei aeriene olandeze Transavia. Reprezentanții acesteia au decis să retragă locul „7C” de la rezervările pentru zborurile către Funchal, capitala insulei Madeira și orașul în care s-a născut Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Compania a anunțat decizia printr-o postare pe Instagram, în care a publicat o fotografie cu tricoul Portugaliei purtat de Ronaldo, așezat pe locul respectiv. Mesajul a fost unul sugestiv: „CR7 își agață ghetele în cui, iar locurile noastre 7C sunt, de asemenea, retrase de pe zborurile către Funchal”.

ADVERTISEMENT

ENORME GESTO PARA CR7 👏🏼👏🏼 La aerolínea Transvia informó que retirará los asientos 7C en sus vuelos a Funchal, la ciudad natal de Cristiano; en honor a su retiro de Selección. Definitivamente el mundo eligió a su ídolo 🇵🇹🇵🇹 https://t.co/JSTUSORj10 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico)

Legătura cu fotbalistul este una evidentă: cifra „7” face trimitere la numărul său emblematic, iar litera „C” la numele portughezului (Cristiano), care completează denumirea locului din avion. Astfel, pasagerii care călătoresc spre orașul natal al portughezului nu vor mai putea, cel puțin o perioada, să rezerve acel loc.

Cristiano Ronaldo, carieră istorică la naționala Portugaliei: 146 de goluri și 234 de selecții

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la națională după 23 de ani în care a reprezentat Portugalia. Atacantul în vârstă de 41 de ani încheie aventura internațională cu cifre impresionante: 234 de selecții și 146 de goluri, recorduri absolute în fotbalul masculin la nivelul echipelor naționale.

ADVERTISEMENT

Debutul său a avut loc în august 2003, iar de atunci a devenit simbolul generației care a cucerit Campionatul European din 2016. În palmaresul său alături de Portugalia se mai află două trofee UEFA Nations League, câștigate în 2019, respectiv 2025. În total, Ronaldo a participat la șase ediții ale Campionatului Mondial și la șase turnee finale europene.