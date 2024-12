Omagiu emoționant al lui Viorel Moldovan pentru Helmut Duckadam: „Mi-a rămas pe retină, eram copil. Oamenii buni sunt întotdeauna luați de Dumnezeu!”

Viorel Moldovan a fost profund afectat de moartea lui Helmut Duckadam. Președintele Rapidului și-a exprimat în direct regretul, la FANATIK SUPERLIGA.

Viorel Moldovan: „Helmut Duckadam nu a murit, a fost luat la Dumnezeu”

, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, unde trebuia să sufere o intervenție chirurgicală la aortă.

Decesul eroului de la Sevilla l-a afectat profund pe Viorel Moldovan. Președintele Rapidului a ținut să-și înceapă intervenția de la FANATIK SUPERLIGA cu un mesaj emoționant.

Oficialul grupării din Giulești a vrut să amintească . Pe lângă caracterul de excepție al fostului portar, Viorel Moldovan a fost impresionat de evoluția stelistului în finala Cupei Campionilor Europeni, din 1986, meci pe care l-a văzut în direct la televizor.

„Înainte de a discuta despre clasament, aș vrea să-i aduc un ultimul omagiu lui Helmut Duckadam, care ieri a decedat. Pentru mine a fost un om de mare caracter.

Mi-a rămas pe retină, eram copil în ’86 când Steaua a câștigat Cupa Campionilor, iar el a apărat acele penalty-uri. Încă am acele imagini în minte. Este ceva incredibil. Din păcate, ne naștem ca să murim. Da, sună ciudat. Dar pentru mine Helmut Duckadam nu a murit, a fost luat de Dumnezeu, pentru că oamenii buni sunt luați întotdeauna de Dumnezeu lângă El pentru a avea grijă de ei.

Îmi pare rău că am început cu acest lucru. Sunt foarte afectat și eu. Câteodată stau și mă gândesc că, din păcate, vine din urmă acest lucru și nu ne iartă pe niciunul. Mai devreme, sau mai târziu, toți vom pleca. Sună macabru, dar așa este.

Ultima dată am zburat împreună de pe Otopeni. El, împreună cu familia lui, eu cu familia mea, în America, la Phoenix. Acolo unde este și băiatul meu, el are prima soție și fiica acolo stabilite. Am zburat cu același avion și am depănat multe amintiri”, a declarat Viorel Moldovan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Întrebam de Horia Ivanovici dacă Helmut Duckadam i-a mărturisit vreun regret, Viorel Moldovan a dezvăluit că, în general, conversațiile cu eroul de la Sevilla aveau o notă pozitivă.

„Nu știu dacă avea un regret. Nu am aprofundat aceste aspecte. Oricum, a fost un om fantastic, de o liniște și de un calm… la fel cum era și în poartă. Avea un echilibru total, era un exemplu pentru cei tineri”, a mai spus Viorel Moldovan.