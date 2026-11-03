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Omagiu minunat la Atletico – Bayern pentru fotbalistul mort în Spania. Ce a făcut campionul mondial. Foto

Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2026 | 22:25
Omagiu minunat la Atletico Bayern pentru fotbalistul mort in Spania Ce a facut campionul mondial Foto
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Omagiu minunat pentru fotbalistul mort în Spania la meciul Atletico - Bayern din Champions League. Foto: Profimedia
Jesus de Miguel, omagiat la meciul de Champions League dintre Atletico Madrid și Bayern Munchen. Ce a făcut campionul mondial Alex Baena în memoria lui
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Jesus de Miguel, fotbalistul mort în Spania la vârsta de 30 de ani după o ciocnire violentă cu portarul echipei adverse în timpul meciului Tenerife – FC Andorra de luni, a fost omagiat marți seară la toate meciurile din UEFA Champions League, dar în mod special, bineînțeles, la partida de la Madrid, dintre Atletico și Bayern Munchen.

Omagiul lui Alex Baena pentru Jesus de Miguel la meciul Atletico Madrid – Bayern Munchen din Champions League

Pe lângă faptul că la toate aceste meciuri au fost ținute momente de reculegere în memoria sa, fostul atacant a mai fost onorat într-un mod aparte și de conaționalul său Alex Baena (25 de ani), jucător al echipei antrenate de Diego Simeone, campion mondial alături de Spania în vara acestui an.

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Mai exact, mijlocașul ofensiv a venit la stadion purtând un tricou al lui Atletico Madrid inscripționat cu numele de Miguel și cu numărul 9. Lumea fotbalului este, pe bună dreptate de altfel, extrem de afectată de moartea lui Jesus de Miguel. În primul rând, în fața stadionului celor de la Tenerife s-a format un adevărat „sanctuar” în memoria lui.

Lumea fotbalului deplânge moartea lui Jesus de Miguel

De asemenea, mai multe nume uriașe din fotbalul mondial, precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Jose Mourinho sau Zlatan Ibrahimovic, au reacționat față de această tragedie prin mesaje de condoleanțe și de susținere pentru familia și apropiații lui Jesus de Miguel. Pe de altă parte însă, fostul mare atacant suedez a atins și un punc sensibil cu această ocazie.

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Concret, Ibrahimovic a avut un discurs destul de dur vizavi de modul în care portarul Jesus Owono a interpretat faza în care l-a lovit în mod extrem de dur pe atacantul lui Tenerife, chestiune care ulterior a provocat moartea acestuia, după cum se știe deja foarte bine. Fostul mare fotbalist a apreciat că goalkeeper-ul a dat, din nefericire, dovadă de inconștiență în acele momente și iată că la scurt timp s-a ajuns la această tragedie fără margini.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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