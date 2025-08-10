Sport

Omagiu pentru Diogo Jota înainte de Crystal Palace – Liverpool. Moment jenant la minutul de reculegere

Sezonul din Anglia a început cu meciul Crystal Palace - Liverpool din Supercupa Angliei, iar înainte de start a fost omagiat Diogo Jota.
Traian Terzian
10.08.2025 | 18:45
Omagiu pentru Diogo Jota inainte de Crystal Palace Liverpool Moment jenant la minutul de reculegere
3 poze
Vezi galeria
Omagiu pentru Diogo Jota înainte de Crystal Palace - Liverpool. Sursă foto: The Sun

Decedat alături de fratele său Andre Silva într-un teribil accident rutier petrecut la începutul lunii iulie, Diogo Jota a fost omagiat înainte de startul partidei Crystal Palace – Liverpool din Supercupa Angliei.

Diogo Jota, omagiat la Crystal Palace – Liverpool

Deschiderea sezonului 2025-2026 din Anglia a avut loc pe stadionul Wembley din Londra, iar înainte de primul fluier s-a desfășurat un moment dedicat comemorării atacantului lui Liverpool.

Conform The Sun, legendarul atacant al ”cormoranilor”, Ian Rush, președintele Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, și șeful lui Crystal Palace, Steve Parish, au depus coroane pe teren în fața suporterilor lui Liverpool.

Fanii formației de pe Anfield Road prezenți la Londra au avut o interpretare emoționantă a piesei ”You’ll Never Walk Alone”. Mulți dintre ei purtau tricouri cu numele lui Jota sau țineau în mână eșarfe care îl înfățau pe fostul internațional portughez.

Momentul de reculegere, scurtat din cauza fanilor lui Crystal Palace

Înainte de startul meciului s-a ținut și un minut de reculegere în memoria lui Diogo Jota, dar acesta a fost bruiat de o parte din fanii lui Crystal Palace. Din această cauză, momentul a fost scurtat și a provocat huiduieli zgomotoase ale suporterilor lui Liverpool.

Jucătorii ambelor echipe au purtat banderole negre pe braț, în timp Liverpool i-a adus un omagiu subtil fostului atacant. Tricourile de joc au avut brodate mesajul ”Forever 20”, cu referire la numărul purtat de portughez pe Anfield Road.

Un moment uluitor s-a petrecut în prima repriză a duelului de pe Wembley dintre Crystal Palace și Liverpool. Proaspăt sosit în lotul ”cormoranilor”, olandezul Jeremie Frimping a trimis șutul prin care a marcat golul de 2-1 exact în minutul 20 și 20 de secunde.

În ultima lună au avut loc mai multe acțiuni în memoria lui Diogo Jota. Conducerea clubului Liverpool a decis să retragă tricoul cu numărul 20 și să plătească familiei portughezului întreaga sumă rămasă din contract.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
