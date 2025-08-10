Omagiu pentru Diogo Jota înainte de Crystal Palace – Liverpool. Moment jenant la minutul de reculegere

petrecut la începutul lunii iulie, Diogo Jota a fost omagiat înainte de startul partidei Crystal Palace – Liverpool din Supercupa Angliei.

ADVERTISEMENT

Diogo Jota, omagiat la Crystal Palace – Liverpool

a avut loc pe stadionul Wembley din Londra, iar înainte de primul fluier s-a desfășurat un moment dedicat comemorării atacantului lui Liverpool.

Conform , legendarul atacant al ”cormoranilor”, Ian Rush, președintele Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, și șeful lui Crystal Palace, Steve Parish, au depus coroane pe teren în fața suporterilor lui Liverpool.

ADVERTISEMENT

Fanii formației de pe Anfield Road prezenți la Londra au avut o interpretare emoționantă a piesei ”You’ll Never Walk Alone”. Mulți dintre ei purtau tricouri cu numele lui Jota sau țineau în mână eșarfe care îl înfățau pe fostul internațional portughez.

Momentul de reculegere, scurtat din cauza fanilor lui Crystal Palace

Înainte de startul meciului s-a ținut și un minut de reculegere în memoria lui Diogo Jota, dar acesta a fost bruiat de o parte din fanii lui Crystal Palace. Din această cauză, momentul a fost scurtat și a provocat huiduieli zgomotoase ale suporterilor lui Liverpool.

ADVERTISEMENT

Jucătorii ambelor echipe au purtat banderole negre pe braț, în timp Liverpool i-a adus un omagiu subtil fostului atacant. Tricourile de joc au avut brodate mesajul ”Forever 20”, cu referire la numărul purtat de portughez pe Anfield Road.

ADVERTISEMENT

Un moment uluitor s-a petrecut în prima repriză a duelului de pe Wembley dintre Crystal Palace și Liverpool. Proaspăt sosit în lotul ”cormoranilor”, olandezul Jeremie Frimping a trimis șutul prin care a marcat golul de 2-1 exact în minutul 20 și 20 de secunde.

ADVERTISEMENT

În ultima lună au avut loc mai multe acțiuni în memoria lui Diogo Jota. Conducerea clubului Liverpool și să plătească familiei portughezului întreaga sumă rămasă din contract.