Omagiu pentru o campioană! Centrul Național de Tenis din România va purta numele Simonei Halep. „Chiar dacă suntem dintr-o ţară mică, se poate”

. Ea a primit joi, pe 5 iunie, o veste bună: Centrul Național de Tenis din România va purta numele ei.

Centrul Național de Tenis poartă numele Simonei Halep

Ea a câștigat turnee uriașe în toate colțurile lumii și are două trofee de Grand Slam – unul la Paris, la Roland Garros, și unul pe iarbă, la Wimbledon.

La patru luni distanță de la momentul retragerii din sport, Federația Română de Tenis a luat o decizie interesantă: Centrul Național de Tenis din România va purta numele Simonei Halep. Anunțul a fost făcut public pe rețelele de socializare, iar fanii au apreciat gestul.

„Astăzi, Centrul Național de Tenis devine oficial Centrul Național de Tenis Simona Halep! E o zi mare pentru tenisul românesc!

Această inițiativă este o recunoaștere a performanțelor excepționale și a contribuției uriașe pe care Simona Halep le-a avut la dezvoltarea și promovarea tenisului românesc la nivel mondial”, se arată în comunicatul emis de Federația Română de Tenis.

Simona Halep: ”Sunt un produs sută la sută românesc, aici am crescut şi aici am ajuns pe locul 1 în lume”

”Este un moment emoţionant. Domnul Daniel Dobre mi-a scris acum ceva timp şi m-a întrebat ce părere am despre acest lucru. Am simţit o emoţie instant şi pot spune că este o recunoaştere a tuturor rezultatelor pe care le-am avut de copil. La 16 ani şi juimătate, 17 ani, am venit în Bucureşti şi aici, pe terenurile acestea, m-am antrenat. Aici au fost condiţiile potrivite pentru mine.

Chiar dacă a fost greu să plec de acasă, a fost cel mai important moment, poate că acel moment m-a adus unde am ajuns, la cel mai înalt nivel din tenisul mondial. Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, au pus câte o cărămidă la casa construită de-a lungul anilor. Bucureşti a fost a doua casă pentru mine, aici am crescut şi m-am maturizat, am primit educaţia sportului de perforamanţă.

Sunt un produs sută la sută românesc, aici am crescut şi aici am ajuns pe locul 1 în lume. Mulţumesc pentru această iniţiativă. Este un moment unic şi o responsabilitate. Sper ca numele acesta să motiveze. Performanţa nu este uşoară, dar dacă te dedici în totalitate, se poate. Chiar dacă suntem dintr-o ţară mică, se poate”, a declarat Halep.

Simona Halep revine pe terenul de tenis. Unde pot să o vadă fanii

Simona Halep va reveni însă curând pe teren. Ea va juca, la turneul de la Iași, de 250 de puncte, un meci demonstrativ. Fanii din toată țara o vor putea vedea din nou la treabă. Ea va juca împotriva lui Andrei Pavel, dar vor fi prezenți și alți invitați.

Halep a făcut avere din tenis. Simona a adunat, conform WTA, peste 40 de milioane de euro numai din premiile obținute la turnee. La această sumă se adaugă și banii primiți din sponsorizări și parteneriate.