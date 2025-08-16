Omagiu pentru Ozzy Osbourne în Aston Villa- Newcastle! Moment special pe stadionul unde „Prințul Întunericului” a concertat ultima oară înainte să moară. Video

Scene interesante înainte de duelul dintre Aston Villa și Newcastle. a fost precedată de un moment special, dedicat lui , care s-a stins din viață în luna iulie.

Moment de reculegere pentru Ozzy Osbourne înainte de Aston Villa- Newcastle

Imediat după ce jucătorii au intrat pe teren, pe ecranul stadionului de pe Villa Park a apărut o poză uriașă cu Ozzy, iar publicul au fredonat piesa „Crazy Train”, în memoria englezului supranumit „Prințul Întunericului”. Osbourne s-a stins la 76 de ani.

Ozzy nu a colaborat, în timpul carierei, cu vreun club de fotbal, însă a copilărit în Aston, Birmingham și s-a îndrăgostit de gruparea de pe Villa Park. În biografia sa, fostul rockstar mărturisea că, pe vremea când era copil, aduna din greu bani pentru a-și cumpăra bilete la meciuri.

Ozzy a fost un mare fan al celor de la Aston Villa

Legătura a fost una reciprocă. Muzica lui Ozzy Osbourne, dar și imaginea sa, au fost folosite pentru promovarea unor produse. Au existat chiar și coregrafii cu chipul legendei muzicii rock.

„Clubul de fotbal Aston Villa este întristat să afle că vedeta rock de renume mondial și fan loial al echipei Villa, Ozzy Osbourne, a decedat.

Crescând în Aston, nu departe de Villa Park, Ozzy a avut întotdeauna o legătură specială cu clubul și comunitatea din care provenea.

Gândurile tuturor celor de la Aston Villa sunt alături de soția sa, Sharon, familia, prietenii și nenumărații fani, în aceste momente extrem de dificile. Odihnește-te în pace, Ozzy”, au scris cei de la Aston Villa după decesul lui Ozzy Osbourne.

Villa Park, stadionul pe care Ozzy Osbourne a cântat pentru ultima oară

Cu doar câteva zile înainte să se stingă, Ozzy Osbourne a susținut un concert de adio chiar pe Villa Park. Stadionul a fost plin ochi, iar fanii săi au cântat pentru ultima oară celebrele piese „War Pigs”, „Iron Man” sau „Paranoid”.