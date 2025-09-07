Sport

Omagiul perfect pentru Diogo Jota în seara în care Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre gloria eternă: „Va fi mereu cu noi, a fost clar azi”

Naționala Portugaliei a jucat primul meci oficial după moartea lui Diego Jota. Cum l-au omagiat lusitanii pe fostul lor coleg.
Alex Bodnariu
07.09.2025 | 13:31
Portugalia a făcut senzație în duelul cu Armenia de sâmbătă seara. Lusitanii s-au impus clar, cu 5-0, pe teren propriu, în primul meci jucat în țară după tragicul deces al fostului jucător de la Liverpool, Diego Jota, care și-a pierdut viața în urma unui accident pe o autostradă la granița cu Spania.

Meci special pentru naționala Portugaliei. Omagiu adus lui Diego Jota

Portughezii i-au adus un omagiu lui Diego Jota în meciul cu Armenia. Lusitanii s-au impus cu 5-0, iar la final jucătorii au vorbit despre fostul lor coleg, căruia i-au dedicat, vizibil emoționați, victoria.

Cristiano Ronaldo, veteranul din atacul Portugaliei, a înscris o dublă de senzație în fața propriilor fani. Vârful celor de la Al Nasr, deși a ajuns deja la 40 de ani, pare într-o formă de zile mari și se gândește serios la Campionatul Mondial de anul viitor.

„Suntem cu toții foarte fericiți, pentru că se vede că Jota e alături de noi, că a fost prezent, iar acel moment, golul lui Ronaldo, i se datorează și lui. Va fi mereu cu noi, așa cum s-a văzut și astăzi”, a declarat Nuno Tavares, jucătorul Portugaliei, după victoria cu Armenia.

Ce urmează pentru naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo merge în Ungaria!

Portugalia e pe primul loc în grupa de calificări la Campionatul Mondial din America de Nord. Lusitanii se bat cu Ungaria, Armenia și Irlanda pentru calificarea la turneul final, acolo unde speră să ajungă și naționala României, condusă de Mircea Lucescu.

În următoarea rundă, lusitanii vor juca în deplasare cu Ungaria, un meci care se anunță mai dificil. Maghiarii vor să producă marea surpriză și să treacă pe primul loc în grupă, după rezultatul dezamăgitor obținut în fața naționalei Irlandei, 1-1.

