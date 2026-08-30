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Revenit la Rapid după ce sezonul precedent a fost împrumutat la U Cluj, Omar El Sawy a primit foarte puține minute în acest start de stagiune. În aceste condiții, există posibilitatea ca el să plece la o altă formație.

O nouă plecare de la Rapid pentru Omar El Sawy

Jucătorul Rapidului a intrat pe radarul celor de la UTA, care caută să-și întărească lotul după . Alexandru Meszar, conducătorul grupării arădene, a confirmat interesul pentru El Sawy.

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”Având în vedere că avem probleme cu accidentările, într-adevăr, am identificat mai multe opțiuni, dar nu am ajuns la faza de negocieri. Una dintre opțiunile noastre a fost sau va fi și el (n.r. – Omar El Sawy), dar nu suntem hotărâți în momentul de față.

Ieri am rezolvat un transfer foarte important (n.r. – Antoni Ivanov). Mai avem în jur de zece zile din perioada de mercato, dar, chiar și după aceea, se pot transfera jucători liberi de contract. Nu ne grăbim, cu toate că avem nevoie de jucători, dar nu vrem să greșim”, a declarat Meszar, pentru .

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El Sawy, variantă de avarie pentru Pancu

Tânărul Omar El Sawy s-a făcut remarcat în perioada petrecută la Csikszereda, iar Rapid a decis în vara lui 2023 să plătească 400.000 de euro pentru transferul său. A jucat un prim sezon în Giulești, iar în următoarele două a fost împrumutat la Sepsi OSK și U Cluj.

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Revenit în lotul ”alb-vișiniilor” în această vară, el nu reprezintă o soluție viabilă pentru antrenorul Daniel Pancu. Dovadă stă faptul că a prins doar 72 de minute în cele cinci meciuri în care a fost introdus de pe banca de rezerve în actuala stagiune.

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Dinamo a refuzat să-și cedeze mijlocașul

Pe lângă Omar El Sawy, UTA a încercat să-l aducă de la Dinamo și pe Cristi Mihai. Mijlocașul a evoluat extrem de puțin în acest start de sezon, nefiind printre preferații antrenorului Nuno Campos.

Chiar și așa, conducătorii ”câinilor” au refuzat oferta de împrumut venită de la Arad, considerându-l pe Mihai un jucător necesar în acest moment. Iar ”Bătrâna Doamnă” s-a reorientat și .