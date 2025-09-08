Sport

Omar El Sawy, debut amânat la U Cluj! Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de meciul cu Rapid. Exclusiv

Omar El Sawy a fost împrumutat de Rapid la U Cluj, dar FANATIK a aflat că tânărul jucător trebuie să-și amâne pentru moment debutul în tricoul ”șepcilor roșii”.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
08.09.2025 | 21:20
Omar El Sawy nu poate debuta în weekend pentru U Cluj. Sursă foto: Facebook FC Universitatea Cluj

U Cluj a obținut împrumutul mijlocașului în vârstă de 21 de ani de la Rapid până la finalul sezonului, însă Omar El Sawy nu va putea debuta în acest weekend la formația lui Neluțu Sabău.

Omar El Sawy nu poate debuta în weekend la U Cluj

În ciuda faptului că jucătorul este extrem de apreciat de tehnicianul ”șepcilor roșii”, FANATIK a aflat că acesta nu va putea evolua în etapa din weekend pentru Universitatea Cluj din cauza unei clauze din contractul cu Rapid.

Mai exact, conducerea clubului din Giulești a stipulat în împrumutul lui El Sawy la ”alb-negri” ca acesta să nu aibă drept de joc în meciurile directe dintre cele două formații în SuperLiga.

Cum vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00, Universitatea Cluj primește vizita Rapidului în primul meci al etapei cu numărul 9, Omar El Sawy se vede nevoit să mai aștepte pentru debutul la noua sa echipă. Acesta ar putea avea loc abia sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 18:45, când clujenii evoluează în deplasare cu FC Argeș.

El Sawy a prins doar 15 minute la Rapid

Este al doilea sezon la rând când Rapid îl cedează sub formă de împrumut pe Omar El Sawy, după ce stagiunea precedentă jucătorul a fost cedat la Sepsi OSK, formație care a retrogradat surprinzător din SuperLiga.

După ce covăsnenii au luat drumul ligii secunde, tânărul mijlocaș a revenit la Rapid, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, deși mai avea un an de împrumut la formația patronată de Laszlo Dioszegi.

El Sawy a efectuat pregătirea de vară alături de giuleșteni, dar nu a reprezentat o variantă pentru antrenorul Costel Gâlcă. Jucătorul a evoluat în total doar 15 minute în 2 meciuri în actualul sezon de SuperLiga, în alte șase partide fiind rezervă neutilizată.

