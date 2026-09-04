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Omar El Sawy a fost împrumutat la UTA Arad după o discuție sinceră cu Adrian Mihalcea. Jucătorul a explicat de ce a acceptat mutarea.

Omar El Sawy a dezvăluit de ce a plecat de la Rapid

Omar El Sawy avea șanse mici să prindă echipa la Rapid în acest sezon din cauza concurenței. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani trebuia să se lupte pentru titularizare cu Dobre, Petrila, Moruțan, Kamara sau Rareș Pop. Tânărul rapidist a dezvăluit

„Faptul că dânsul m-a dorit, m-a sunat și am avut o conversație înainte, a fost foarte important pentru mine. Ce mi-a plăcut foarte mult este că a fost corect și mi-a spus verde în față exact ceea ce-și dorește de la mine și așteptările pe care le are în ceea ce mă privește. Cred că e cel mai veridic și cel mai bun mod de a colabora, pentru că și eu am așteptări de la mine și știu că pot ajuta acest club, pot împinge nivelul și crește valoarea acestei echipe.

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Când ești realist și spui adevărul, lucrurile sunt mult mai simple. Nu am acceptat din prima oferta celor de la UTA, pentru că aveam o mare dorință să-mi câștig locul la Rapid după doi ani în care am fost împrumutat. Dar, indiferent de ce sentimente subiective poate am, îmi dau seama că și eu mai am foarte mult de progresat și cred că cel mai bun pas pentru mine era să continui să joc, să am continuitate după acești doi. Pentru că simt că în fiecare sezon am adăugat ceva la jucătorul care sunt acum”, a declarat Omar El Sawy, conform

Motivul surprinzător pentru care El Sawy a ales UTA

El Sawy are un motiv surprinzător pentru care a ales să meargă tocmai la „Bătrâna Doamnă”. Pe 24 februarie 2025, când evolua sub formă de împrumut la Sepsi, a în victoria cu UTA, de la Arad, scor 2-1. „M-a mai convins și faptul că am și norocul să ajung la un club precum e UTA Arad, un club despre care se știu atât de multe, față de care, oarecum, am mereu avut o atracție. Și aici vorbesc și despre oraș, dar și despre stadion. Am avut momente frumoase aici și faptul că pot să continui dezvoltarea într-un club ca acesta este o mare bucurie pentru mine.

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Am amintiri frumoase și de la lot, când am jucat la Arad, pe stadionul acesta. Și ca adversar, dar și ca jucător susținut din tribune, în ambele situații, am simțit o dezinvoltură și o bucurie de a juca foarte mare. Nu știu, poate sunt reperele, poate e frumusețea stadionului, poate e atmosfera incredibilă, nu știu exact ce e, dar am amintiri plăcute de aici”, a adăugat El Sawy.