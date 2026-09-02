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Omar El Sawy, atacantul de 22 de ani al celor de la Rapid, este pregătit să plece din nou din Giulești. Conducerea clubului a decis să îl cedeze sub formă de împrumut la o altă echipă din SuperLiga, la fel cum s-a întâmplat și în precedentele două sezoane.

Omar El Sawy pleacă de la Rapid! Giuleștenii îl trimit la o rivală din SuperLiga

Conform jurnalistului român , Rapid îl va ceda pe Omar El Sawy sub formă de împrumut la UTA Arad. Atacantul de 22 de ani a jucat în acest start de sezon în cinci meciuri pentru giuleșteni și a oferit o pasă de gol în partida cu Petrolul Ploiești.

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Omar El Sawy a prins însă puține minute. În majoritatea meciurilor a fost introdus de Daniel Pancu de pe banca de rezerve. Rapid are atacanți mult mai experimentați, iar clubul a făcut și câteva investiții în această perioadă de mercato. Tânărul fotbalist nu are loc, cel puțin pentru moment, în echipa giuleșteană.

Rapid face curățenie în lot! Omar El Sawy, trimis la UTA

Fotbalistul va fi cedat la UTA Arad până la finalul sezonului pentru a prinde cât mai multe minute în României. Acolo, Omar El Sawy speră să câștige un loc de titular și să devină un om de bază, astfel încât din stagiunea viitoare să aibă un statut mai important și la Rapid.

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Omar El Sawy a fost transferat de giuleșteni în 2023 de la Csikszereda. indiferent de antrenorul aflat pe banca echipei. În ultimele două sezoane a mai fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Cluj.