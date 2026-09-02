Sport

Pleacă din nou de la Rapid! Giuleștenii au decis unde îl trimit pe Omar El Sawy

Rapid a decis să îl cedeze din nou pe Omar El Sawy. Atacantul de 22 de ani urmează să joace la UTA Arad până la finalul sezonului. Decizia luată de Daniel Pancu.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 13:31
Pleaca din nou de la Rapid Giulestenii au decis unde il trimit pe Omar El Sawy
ULTIMA ORĂ
Omar El Sawy pleacă de la Rapid! Giuleștenii îl trimit la o rivală din SuperLiga. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Omar El Sawy, atacantul de 22 de ani al celor de la Rapid, este pregătit să plece din nou din Giulești. Conducerea clubului a decis să îl cedeze sub formă de împrumut la o altă echipă din SuperLiga, la fel cum s-a întâmplat și în precedentele două sezoane.

Omar El Sawy pleacă de la Rapid! Giuleștenii îl trimit la o rivală din SuperLiga

Conform jurnalistului român Emanuel Roșu, Rapid îl va ceda pe Omar El Sawy sub formă de împrumut la UTA Arad. Atacantul de 22 de ani a jucat în acest start de sezon în cinci meciuri pentru giuleșteni și a oferit o pasă de gol în partida cu Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Omar El Sawy a prins însă puține minute. În majoritatea meciurilor a fost introdus de Daniel Pancu de pe banca de rezerve. Rapid are atacanți mult mai experimentați, iar clubul a făcut și câteva investiții în această perioadă de mercato. Tânărul fotbalist nu are loc, cel puțin pentru moment, în echipa giuleșteană.

Rapid face curățenie în lot! Omar El Sawy, trimis la UTA

Fotbalistul va fi cedat la UTA Arad până la finalul sezonului pentru a prinde cât mai multe minute în SuperLiga României. Acolo, Omar El Sawy speră să câștige un loc de titular și să devină un om de bază, astfel încât din stagiunea viitoare să aibă un statut mai important și la Rapid.

ADVERTISEMENT
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24.ro
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”

Omar El Sawy a fost transferat de giuleșteni în 2023 de la Csikszereda. Atacantul nu a reușit să se impună la Rapid, indiferent de antrenorul aflat pe banca echipei. În ultimele două sezoane a mai fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica:
Digisport.ro
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
FRF, eveniment grandios cu peste 400 de participanți! Un reprezentant al FIFA sosește...
Fanatik
FRF, eveniment grandios cu peste 400 de participanți! Un reprezentant al FIFA sosește la București
Gigi Becali a făcut ofertă pentru Meriton Korenica: „Atât dau. Să-l ia Rotaru!”...
Fanatik
Gigi Becali a făcut ofertă pentru Meriton Korenica: „Atât dau. Să-l ia Rotaru!” Cât este dispus să plătească pentru Lukic
„Gata cu Inter!” Fostul rival al lui Cristi Chivu a dat verdictul cu...
Fanatik
„Gata cu Inter!” Fostul rival al lui Cristi Chivu a dat verdictul cu privire la noul sezon din Serie A
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Puiu Popoviciu, negocieri cu o mare echipă din SuperLiga. Cu o avere...
iamsport.ro
Bombă! Puiu Popoviciu, negocieri cu o mare echipă din SuperLiga. Cu o avere de sute de milioane de euro, vrea să investească în fotbalul românesc
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!