Omar El Sawy pune presiune pe Rapid în lupta la play-off! Atacantul a marcat un gol fantastic în UTA – Sepsi 1-2. Fază controversată pe final. Video

Finalul de sezon regulat din Superliga României devine mai tensionat de la o etapă la alta. Sepsi Sf. Gheorghe a obținut o victorie extrem de importantă pe terenul celor de la UTA. Covăsnenii s-au impus cu 2-1, iar Rapid e sub presiune.

Omar El Sawy, gol superb în UTA – Sepsi 1-2

Lupta pentru un loc în play-off se încinge. Un insucces va duce bătălia pentru top 6 până în ultima etapă.

Omar El Sawy, jucătorul împrumutat de Rapid la Sepsi Sf. Gheorghe, a fost chiar cel care a dinamizat lupta la play-off. Tânărul atacant a marcat golul victoriei cu un șut superb. Puștiul din echipa covăsnenilor a profitat de o eroare a unui adversar și l-a învins pe portar. Vezi reușita.

El Sawy este unul dintre jucătorii de mare interes din Superliga României. La numai 20 de ani, joacă cu un calm ieșit din comun. El impresionează prin tehnica sa, dar și prin execuțiile care, de multe ori, le dau mari bătăi de cap portarilor adverși.

Atacantul a devenit golgheterul celor de la Sepsi după reușita din această seară. Tot 4 goluri au însă și colegii săi: Alimi, Oberlin, F. Ștefan și Haruț. În minutele de prelungire, a avut loc o nouă fază controversată de arbitraj.

Inițial, Horațiu Feșnic a dat lovitură de la 11 metri pentru că un jucător al lui Sepsi a fost faultat în apropierea careului advers. Faza a fost analizată în camera VAR, iar în cele din urmă arbitrii au decis acordarea unei lovituri libere pentru că intervenția ar fi avut loc în afara careului.

El Sawy poate să o încurce pe Rapid

Extrema celor de la Sepsi a punctat în luna decembrie, într-un moment extrem de interesant al sezonului. Deși reușita sa a fost foarte importantă, el a avut o declarație de dragoste la adresa Rapidului:

„Mă bucur că i-am văzut și mă bucur totuși că am reușit să aduc cele trei puncte, să ajut echipa să câștigăm și să ajungem în play-off. Am un respect prea mare pentru Rapid, băieții m-au ajutat în multe momente și eu mi-am făcut doar datoria de jucător profesionist. Mi-am făcut datoria față de clubul Sepsi, care mi-a întins o mână de ajutor într-un moment mai puțin favorabil al carierei mele.

Adevărul e că până luni eu credeam că am clauză (n.r. să nu joc contra Rapid), am pus două-trei întrebări și am înțeles că nu pot juca. Până la urmă s-a dovedit că nu e nicio clauză și atunci mi-am schimbat puțin mentalitatea, gândirea, am fost puțin mai concentrat săptămâna aceasta, a fost un meci cu încărcătură pentru mine”, spunea El Sawy în luna decembrie.