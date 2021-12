Când va intra varianta Omicron în circulație comunitară. Avertismentul cercetătorului Octavian Jurma

Medicul Octavian Jurma estimează că, pe baza ratei de transmitere, varianta Omicron ar putea intra în circulație comunitară în România până la finele anului.

Asta înseamnă că nu va mai fi posibilă monitorizarea tuturor cazurilor de infectare cu tulpina apărută în Africa de Sud.

Jurma avertizează că procesul de răspândire ar putea fi accelerat de petrecerile de la sfârșit de ani și de frecventarea mai intensă a bisericilor în zilele de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Cazurile de Omicron cresc de patru ori într-o săptămână

„ au fost confirmate în România. Omicron este deja în circulație comunitară în Marea Britanie. Înainte de finalul lunii decembrie, cel mai probabil chiar la finalul săptămânii viitoare, Omicron va deveni dominantă în Marea Britanie, după ce a fost confirmată pentru prima dată la finalul lunii noiembrie. Aceasta înseamnă că Omicron are nevoie de mai puțin de o lună pentru dominanță.

România începe să se încadreze in profilul curbei Omicron în care numărul de cazuri se dublează la fiecare 3,5 zile, deci crește de 4x pe săptămână și va fi în circulație comunitară în România până la finalul lunii decembrie. Exact la timp pentru ca petrecerile de final de an și bisericile să asigure o răspândire intens comunitară”, a scris Octavian Jurma într-o .

ADVERTISEMENT

Numărul testelor este în scădere

Acesta a prezentat și evoluția numărului de teste RT-PCR și a secvențierilor genomului virusului din martie 2021, evoluție care arată că statul român le-a redus considerabil.

„La finalul lunii septembrie 2021 Romania făcea 86.000 de teste RT-PCR în programul național (plătite de stat). Două luni mai târziu acest număr coborâse deja la 33.000. În medie asta înseamnă sub 5.000 de teste pe zi. E penibil să constatăm că în vârful valului 4-Delta, la peste 15.000 de cazuri pe zi, am făcut cu 15% mai puține teste RT-PCR în programul național decât în varful valului 3-Alpha, la 6.000 de cazuri pe zi”, a constatat medicul timișorean.

ADVERTISEMENT

În consecință, numărul cazurilor de infectare nedepistate este în creștere, iar relevanța datelor oficiale se reduce considerabil, având consecința că autorităților nu vor mai avea o imagine adecvată privind evoluția epidemiei de Covid-19.

„Este probabil că majoritatea testelor se fac acum în contextul internărilor în spitale și a cererilor celor simptomatici, deci valoarea de supraveghere epidemiologică a testelor este aproape zero și subestimarea cazurilor este enormă”, crede Octavian Jurma.

ADVERTISEMENT

La fel de proastă este situația și în ce privește secvențierile virusului, astfel că va fi greu de urmărit creșterea cazurilor de infectare cu varianta Omicron în numărul total al infectărilor.

„În total, România a făcut de la începutul pandemiei 7.500 de secvențieri în programul național, cam cât face Marea Britanie într-o zi. Putem face mult mai multe dar nu vrem, deși ar fi și o cale de investi în cercetarea din universitățile de medicină, unde există laboratoare care stau degeaba. De la aproape 500 secvențieri pe săptămână în septembrie, am coborât la sub 200 în decembrie. În medie, asta înseamnă că acum România face sub 30 de secvențieri pe zi”, a precizat Jurma.

ADVERTISEMENT

Datele indică faptul că autoritățile nu par să fi învățat ceva din lecția valului 4 și lasă din nou garda jod, deși semnalele sunt îngrijorătoare.

„Ne pregătim pentru venirea unui nou val cu o nouă variantă scăzând la minimul istoric măsurile de supraveghere (epidemiologică și genomică), care și așa se află pe ultimele locuri din Europa”, a conchis Octavian Jurma.