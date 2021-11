Cum fac speculanții bani pe spatele noii tulpini Omicron. Venituri înzecite peste noapte în lumea crypto

Piața speculativă a monedelor virtuale te poate îmbogăți, literalmente, peste noapte. Desigur, la fel de bine poți să rămâi și fără o bună parte sau toți banii pe care i-ai investit într-un astfel de proiect.

Momentan, au succes cei care au mult timp la dispoziție pentru a studia piața și pentru a decide în ce monede să investească. Însă, toată această muncă poate fi înlocuită și de noroc chior, mai ales când vine vorba de a investi în monede care au pornit de la meme sau de la alte fenomene culturale.

Cine a pariat pe token-ul Omicron în ultimele săptămâni a dat lovitura peste weekend, din cauza sau datorită pandemiei de Covid-19. Foarte posibil, însă, ca cei care au profitat de acest eveniment să mulțumească existenței virusului și apariției noii variante a acestuia.

ADVERTISEMENT

Pentru cei care nu sunt la curent cu , token-ul Omicron are cam o lună de existență pe piață.

Care este legătura dintre tulpina Omicron și moneda OMIC?

Având în vedere că Omicron și… Omicron au același nume, e lesne de înțeles de ce proiectul a decolat în ultimele zile. Știm deja la ce se referă , dar la ce se referă același cuvânt când ne referim la acest proiect din lumea criptomonedelor?

ADVERTISEMENT

Omicron este descris ca fiind un protocol descentralizat de rezervă de valută, disponibil pe rețeaua Arbitrum și bazat pe token-ul OMIC. Fiecare dintre aceste token-uri are o valoare susținută de anumite active, cum ar fi USDC (o care este legată la cursul dolarului american). Astfel, valoarea unui token OMIC are o valoare intrinsecă minimă, sub care nu se poate coborî.

Și, într-adevăr, toke-ul Omicron pare să fi fost destul de stabil în săptămânile după lansare. A pornit de la un preț inițial de aproximativ 200 de dolari pe unitate și a scăzut apoi în jurul valorii de 70 de dolari, unde s-a și stabilizat.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă asta, în traducere liberă? Token-ul OMIC, sau Omicron, nu are nici măcar cea mai vagă legătură cu noua tulpină a coronavirusului. Este o simplă coincidență de nume, mai degrabă fericită pentru speculanți.

A rămas ”camuflat” și după apariția și denumirea noii variante a coronavirusului, însă cineva a descoperit rapid legătura dintre numele celor două entități și a înțeles că poate specula asta.

ADVERTISEMENT

Volumele de tranzacționare de până acum câteva zile erau practic, inexistente. de câteva sute sau, mai rar, câteva mii de dolari mutați zilnic. Undeva în cursul dimineții de sâmbătă, a început specula cu OMIC, astfel că până la finalul zilei de 27 noiembrie, se tranzacționaseră monede în valoare de aproape 200.000 de dolari.

a continuat să crească, astfel că la momentul publicării acestui material, în ultimele 24 de ore se tranzacționaseră monede în valoare de peste 630.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Prețul n-a stat pe loc și cu siguranță a îmbogățit câteva persoane care au știut ce fac. Valoarea monedei a crescut rapid în aceeași dimineață de sâmbătă. De la cei 65-70 de dolari cu care se tranzacționa de săptămâni bune, a început o creștere ce a explodat de la 77 la 187 de dolari pentru o singură monedă. Creșterea a avut loc în mai puțin de o oră în după-amaiza zilei de sâmbătă.

Ulterior acestui vârf, trendul a fost de continuă creștere pe parcursul zilei de duminică, 28 octombrie, însă au apărut și scăderi pe finalul zilei.

Țepele din lumea crypto sunt la ordinea zilei

Ieri, token-ul OMIC avea o valoare maximă de 431,69 de dolari, însă aceasta a fost eclipsată în dimineața zilei de luni, când token-ul a ajuns la 687,27 de dolari.

Avem de-a face cu o înzecire a valorii token-ului, astfel că speculanții care au profitat de monedă în momentele potrivite au reușit să scoată cam de zece ori banii pe care i-au investit într-un punct stabil al lui Omicron. Cu atât mai impresionant este faptul că acest token a fost propulsat la valori astronomice în raport cu cele inițiale într-o perioadă când piața crypto este mai degrabă în scădere.

De remarcat este și că ”bula” speculativă a monedei pare să se fi dezumflat rapid. În timpul redactării acestui articol, moneda a pierdut aproape jumătate din valoare, după cum se vede în graficul de mai jos:

Dincolo de informațiile de mai sus referitoare la monedă, încă nu e foarte clar cui îi aparține și dacă este un proiect serios. Țepele în lumea crypto se dau pe bandă rulantă în prezent, astfel că trebuie să fii foarte vigilent atunci când decizi să investești într-un proiect nou.

Într-adevăr, în cazul de față nu sunt semne că ar fi vorba despre un proiect malițios, destinat să le ia oamenilor banii. Totuși, asta nu înseamnă că nu e posibil, existând multe persoane dornice să facă bani rapid prin astfel de scheme.

Cel mai bun exemplu recent de acest fel este cel al , cu toate că a fost promovată astfel de creatori.

Având în vedere popularitatea crescută a serialului în ultima vreme, apariția unei monede de acest fel a fost extrem de oportunistă. Într-un moment de maximă popularitate, $SQUID a crescut la 2.861 de dolari, însă s-a prăbușit imediat la valori de sub 1 cent.

Creatorul sau creatorii monedei a(u) fugit cu câteva milioane de dolari, o sumă deloc de neglijat. Moneda a înregistrat o creștere de 310.000%, moment în care grupul din spatele monedei a efectuat un ”rug-pull” – această mișcare din piața crypto se referă la momentul în care creatorii unei monede fug cu banii investitorilor și abandonează proiectul.

Proiectele crypto care pornesc de la fenomene culturale pot fi profitabile pentru unele persoane, însă marea majoritate a potențialilor investitori învață despre acestea la ceva timp după potențialul maxim de profit. Un exemplu de acest fel poate fi și moneda SHIB, care se află într-o continuă scădere după ce a atins maximul de popularitate în urmă cu săptămâni bune.

Așadar, dacă vrei să investești în monede virtuale, cel mai bine e să cercetezi piața înainte de a-ți arunca banii în vreo monedă care e deja ”pe val.”