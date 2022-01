Omicron, varianta care ar putea scăpa lumea de coronavirus! Cine spune că ne apropiem de sfârșitul pandemiei

Vin și vești bune în privința pandemiei de coronavirus. Astfel, Tyra Grove Krause, șeful Statens Serum Institut, o agenție guvernamentală care supraveghează evoluția COVID-19 în Danemarca a avut un mesaj îmbucurător.

Aceasta a transmis că tulpina Omicron poate fi cea care ar putea duce la sfârșitul pandemiei.

Omicron, tulpina care ar putea scăpa lumea de coronavirus!

Krause a explicat că un nou studiu a constatat că riscul de spitalizare cu este de jumătate față de varianta Delta.

De asemenea, medicul a mai afirmat că noile date oferă autorităților speranța că pandemia din Danemarca s-ar putea încheia în doar două luni.

Ceea ce ar însemna că viața normală ar putea să revină în curând. „Cred că în următoarele două luni, iar apoi sper că infecția va începe să scadă și să ne recuperăm viața normală”, a mai spus oficialul.

Nu e primul studiu care ajunge la această concluzie. Și o altă cercetare din Marea Britanie indica faptul că riscul de spitalizare este cu 50-70% mic fața de varianta Delta.

Booster-ul protejează împotriva și oferă cea mai bună șansă de a trece peste pandemie, au spus în mod repetat oficialii din domeniul sănătății.

Nu toată lumea privește cu încredere spre viitor. Între timp, mii de şcoli din SUA, inclusiv în unele oraşe mari, şi-au amânat reluarea cursurilor în clase, programată săptămâna aceasta, după vacanţa de sărbători.

Unitățile de învățământ au trecut la școală la distanţă, deoarece varianta Omicron a coronavirusului conduce la niveluri record de cazuri de Covid-19

În New Jersey, care a înregistrat unele dintre cele mai mari rate de cazuri în ultimele săptămâni, majoritatea districtelor urbane au implementat cursuri virtuale pentru a începe noul an, inclusiv în Newark, care are aproape 38.000 de elevi.

Sistemul şcolar public din Milwaukee a anunţat că cei peste 70.000 de elevi ai săi vor trece la învăţarea virtuală, din cauza creşterii infecţiilor cu Covid-19 în rândul personalului.

Şcolile din Cleveland au adoptat şi ele educaţia la distanţă, în timp ce Detroit a anulat cursurile până miercuri.