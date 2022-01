Valul Omicron, tot mai aproape să aducă sfârșitul pandemiei. Medic: „Este ultima strigare importantă a SARS-CoV-2”

Tot mai mulți medici specialiști vorbesc de posibilitatea ca pandemia COVID-19 să se încheie odată cu valul uriaș de infecții produs de tulpina Omicron. Deși, pentru moment acestea sunt doar teoretizări, epidemiologii sunt de părere că șansele apariției unei noi tulpini virulente, capabile să ne readucă la zilele de la începutul pandemiei, sunt destul de reduse dată fiind imunitatea conferită atât de vaccinare cât și de trecerea prin infecția cu Omicron. De altfel, și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, sugera că cel mai probabil vom ajunge să ne vaccinăm anual împotriva noilor tulpini ale SARS-CoV-2, la fel cum se întâmplă în cazul gripei sezoniere.

Valul Omicron, ultima strigare importantă a pandemiei

Medicul Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul National de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, este de părere că valul de infecții produs de varianta Omicron ar putea reprezenta sfârșitul pandemiei la nivel global. Chiar dacă virusul nu va dispărea complet, consideră acesta, el se va transforma, datorită imunității pe care o vom dobândi, într-o infecție minoră pe care nici nu o vom mai băga în seamă.

„Anul 2022 va reprezenta un an de echilibru, și în care vom vorbi de închiderea pandemiei. Ceea ce nu înseamnă că dispare virusul, ci că vom trece de la pandemie la cazuri izolate sau la nivel de regiune. Sută la sută nimeni nu poate să spună cu certitudine, însă discutăm de o probabilitate plecând de la datele existente în acest moment. Cred că ceea ce se întâmplă acum cu Omicron este ultima strigare importantă a pandemiei. Faptul că la un moment dat vor mai exista unele mutații și că vom mai avea o variantă de virus care să fie absolut în conviețuire armonioasă cu noi este o altă discuție. Nici nu-l vom mai putea numi atunci val de pandemie.

ADVERTISEMENT

Nici nu mai contează atunci dacă vor mai exista unele modificări. E ca și cum ne uităm acum la virusurile banale pe care le avem tot timpul alături de noi chiar din familia coronavirusurilor. Nu cred că își pune nimeni problema de a testa și de a vedea ce procent din populație are o răceală banală și îi curge nasul. Ceea ce contează este dacă acest virus va mai avea un impact. Iar eu personal nu cred că va mai exista un astfel de impact după aceste luni”, a declarat Adrian Marinescu pentru FANATIK.

Este o regulă ca în pandemii să ajungă dominantă o tulpină mai puțin virulentă

Doina Azoicăi, medic epidemiolog, și șefa departamentului de epidemiologie de la UMF Iași, este de părere că ceea ce vedem acum cu răspândirea variantei Omicron este una din regulile pandemiilor ca spre finalul acestora să ajungă dominantă o tulpină cu severitate redusă. Aceasta este de părere că putem fi optimiști că odată cu finalul valului produs de Omicron am putea trece la o manifestare endemică a infecțiilor cu SARS-CoV-2.

ADVERTISEMENT

„În principiu, ceea ce observăm acum este modul în care au evoluat și alte pandemii. După ce populația a trecut prin boală sau s-a imunizat într-o mare măsură prin vaccinare este posibil să vedem apariția ca dominantă a unei tulpini mult mai puțin severă. Iar varianta Omicron este mai contagioasă dar mai puțin severă decât Delta, după cum tind să indice toate datele de până acum. Evident, în apariția unei noi tulpini hazardul joacă un rol important. Însă, o regulă în acest tip de pandemii este ca dominantă să ajungă o tulpină mai puțin virulentă, una care nu-și ucide gazda. O astfel de variantă are un avantaj evolutiv în fața unei variante severe. De altfel, așteptarea noastră a fost ca, încetul cu încetul, în apariția noilor variante, acestea să fie mai puțin severe.

Sigur, trebuie să păstrăm și o doză de rezervă, pentru că în pandemia COVID-19 deși au existat multe asemănări cu pandemiile din trecut, am avut și foarte multe particularități. Vorbim totuși de un context diferit, cu o mobilitate mult mai ridicată față de pandemiile din trecut.

ADVERTISEMENT

Odată cu valul produs de Omicron avem optimismul, mai ales dacă vom accelera și campania de vaccinare la nivel mondial, ca viitoarele tulpini să fie și mai puțin virulente iar lucrul acesta ne-ar putea sugera că există premisele de . Adică să avem o scădere semnificativă a numărului de îmbolnăviri, cu toate că circulația de coronavirus va persista și va mai determina cazuri de îmbolnăviri și doar izolat focare. Dar nu cu extinderea aceasta globală și cu gravitatea din perioada pandemică. Așa cred că putem interpreta declarația domnului ministru, în perspectiva că vom evolua spre forma endemică și în această situație este posibil ca vaccinare să fie numai una anuală”, a declarat Doina Azoicăi pentru FANATIK.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 12 ianuarie, referitor la posibilitatea vaccinării cu doza patru, că el crede că vaccinurile trebuie actualizate după noile tulpini și că în final se va ajunge la o vaccinare sezonieră, la fel ca în cazul gripei comune. „ În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a spus .

ADVERTISEMENT

Apariția unei astfel de tulpini era de anticipat

Medicul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovare în Medicină, subliniază că deși posibilitatea ca Omicron să reprezintă începutul sfârșitului pentru această pandemie, în special pentru țara noastră, încă nu știm cât de virulent va fi actualul val, la fel cum nici nu putem exclude apariția unor alte tulpini care să evadeze protecția oferită de infecția cu Omicron. Este motivul pentru care acesta insistă asupra necesității de a ne „clădi” protecția imunitară cu ajutorul vaccinurilor.

„Apariția unei astfel de tulpini era de anticipat. Ceea ce este specific pentru Omicron este faptul că nu s-a dezvoltat din Delta, face parte din cu totul altă ramură a copacului care e SARS-CoV-2. Într-o parte a copacului sunt Alfa, Delta, Beta, Gamma, pe care le știam, iar Omicron este complet diferită. Acum, la nivelul laboratoarelor de cercetare există deja o bază de date de posibile modificări ale virusului care ar putea să pună probleme în momentul în care ar apărea la una dintre tulpini.

ADVERTISEMENT

După Omicron, sigur, este de așteptat să apară alte variante ale virusului. Este de fapt ceea ce se întâmplă de zeci de ani cu virusurile, și cu cele gripale, dar și cu cele patru coronavirusuri ce determină banala răceală, de care suferim cu toții. Diferența este că noi nu le-am tratat cu atenție, nu le-am analizat până acum pe cele patru ca să vedem cum se modifică, care e varianta care circulă etc. Pentru unul dintre ele au fost făcute analize retrospective ce arată tocmai acest lucru, și anume că într-o anumită perioadă de timp circulă o variantă a lui, populația capătă imunitate prin infectare, după aceea nu se mai întâmplă nimic pentru că populația are imunitate, apoi apare o altă variantă, din nou populația se îmbolnăvește, apoi capătă imunitate, și tot așa.

Ce avem noi în plus acum este faptul că vaccinurile, și acest lucru este important, cele trei doze administrate protejează la zece săptămâni după administrarea celei de-a treia doze la un nivel foarte ridicat, aproape 90%. E aproape nivelul pe care-l aveam față de varianta inițială a virusului în studiile clinice. Chiar dacă Omicron este atât de diferită, totuși aceste vaccinuri rămân însă eficiente. Va trebui să vedem cât se menține, pentru că acestea sunt doar datele de la 10 săptămâni de după booster”, a declarat Marius Geantă pentru FANATIK.

Una din comparațiile care sunt și au fost făcute cel mai des în această pandemie au fost cu , pandemie care, după un val extrem de virulent, s-a stins prin apariția unei mutații mult mai puțin virulente. Medicul Marius Geantă subliniază însă că trebuie să ținem cont de particularitățile acestei pandemii, faptul că are loc încă la nivel global, cu o mobilitate a purtătorilor incomparabilă cu ceea ce era acum un secol.

„E greu de spus în acest moment dacă valul creat de tulpina Omicron va fi și ultimul, însă în mod cert este una dintre variante – ca Omicron să fie începutul sfârșitului. Diferența cea mai mare față de pandemia de gripă spaniolă este că acum mobilitatea oamenilor, interacțiunea, sunt mult mai mari. În urmă cu o sută de ani foarte puțini oameni se deplasau dincolo de localitatea în care locuiau. De altfel, valul trei sau patru de atunci, a fost determinat de întoarcerea trupelor de pe front, adică a fost o mișcare masivă de populație. Analizele de acum asupra acelei pandemii arată că de la un val la altul virusul a suferit mutații. Deci asta este o caracteristică, el se adaptează iar noi ne construim imunitatea la fel cum am ridica un zid, facem o doză de vaccin, ne infectăm, mai facem o doză de vaccin”, a precizat medicul.

La fel, acesta insistă să nu renunțăm la precauțiile în fața noii tulpini în contextul în care nu avem încă date oficiale privind virulența ei în România, date fiind particularitățile țării noastre.

„Nu putem să comparăm România cu alte țări pentru că realmente populația României are alte caracteristici, raportul mai mic de persoane vaccinate, proporția mai mică, multe comorbidități, oameni care nu au acces la servicii de sănătate. E pur și simplu o situație pe care nu o regăsim în țări precum Marea Britanie sau, eu știu, Danemarca, Africa de Sud sau SUA. Acestea sunt unele din țările din care avem date ce ne spun că varianta Omicron determină forme grave într-o proporție ceva mai mică față de Delta.

În acest moment eu nu m-as grăbi să comentez în absența datelor. Am văzut din nou că datele se raportează și cu întârziere, și abia acum câteva zile a fost recunoscut oficial că varianta Omicron este dominantă. Nu știm dacă acele internări care erau înainte erau determinate de Delta sau Omicron. Deci avem încă incertitudini în privința cifrelor și eu aș recomanda să așteptăm și să vedem exact cum stau lucrurile”, a mai completat Marius Geantă.

Varianta Omicron va infecta „aproape pe toată lumea”

Anthony Fauci, directorul Institutului Național pentru boli Infecțioase din SUA și consilierul special al președintelui, a declarat miercuri, 12 ianuarie că tulpina Omicron va infecta „aproape pe toată lumea”, indiferent de statutul de vaccinare. Acesta a subliniat că cei care au fost vaccinați „foarte probabil, cu unele excepții, se vor descurca destul de bine” și vor evita spitalizarea și decesul. Audiat în Senatul SUA, Fauci a precizat. potrivit că cei nevaccinați au risc mai mare de 20 de ori să moară, de 17 ori să fie spitalizați și de 10 ori să fie infectați decât cei vaccinați.

De altfel, Statele Unite au raportat la începutul acestei săptămâni un număr record de infectări, nu mai puțin de 1.350.000 potrivit , dar numărul deceselor a rămas relativ scăzut, cu 1.700 de fatalități raportate în aceeași zi. În fapt, acesta pare să fie un trend la nivel global. o creștere cu 70% a cazurilor la nivel global însă, și o scădere cu 10% a deceselor provocate de COVID-19. Joi, 13 ianuarie, la nivel global: nu mai puțin de 3,4 milioane de cazuri raportate într-o singură zi, la fel de multe ca în primele patru luni ale pandemiei.

La noi în țară, ministrul Alexandru Rafila a declarat duminică, 9 ianuarie, că în acest moment în țara noastră transmiterea Omicron este doar sporadică, dar că în una sau două săptămâni transmiterea va deveni una comunitară. „Este o transmitere sporadică în acest moment a variantei Omicron, însă e foarte probabil ca în perioada următoare, adică în următoarele 1 – 2 săptămâni să devină o transmitere comunitară susținută a variantei Omicron”, a spus Rafila.

Joi, 13 ianuarie, a devenit dominantă în țara noastră, cu 61,9%, respectiv 203 din cele 328 de secvențieri făcute.

Varianta Omicron, „intrinsec mai puţin gravă” decât Delta

Persoanele infectate cu Omicron au un risc cu 53% mai mic de a fi spitalizate faţă de cele contaminate cu Delta, iar riscul de a ajunge la terapie intensivă s-a redus cu 74%, iar cel de deces cu peste 90%, , care citează un studiu la care au participat peste 70.000 de pacienți și care urmează să fie publicat în Statele Unite. Dintre cele mai mult de 52.000 de persoane infectate cu Omicron urmărite în acest studiu, niciuna nu a avut nevoie de aparat de respiraţie artificială. Pentru comparaţie, 11 pacienţi dintre cei aproape 17.000 infectaţi cu Delta au trebuit conectaţi la un astfel de aparat.

În plus, durata mediană a spitalizărilor a fost de 1,5 zile pentru Omicron şi de aproape 5 zile în cazul infectării cu Delta.