Omoregie și Moreschi, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația! Vedetele de la CSM București, surprinse într-un loc preferat. Foto exclusiv

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, cel mai nou cuplu din handbalul românesc, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația. Unde au fost surprinse vedetele de la CSM București
Mihai Alecu
19.02.2026 | 20:47
Omoregie si Moreschi aparitie incendiara dupa ce siau oficializat relatia Vedetele de la CSM Bucuresti surprinse intrun loc preferat Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Omoregie și Moreschi au venit la meciul dintre Dinamo și Fuchse Berlin. Foto: colaj Fanatik
Omoregie și Moreschi nu se mai ascund! Handbalistele de top de la CSM București, care și-au oficializat recent povestea de iubire, și-au făcut apariția la meciul de handbal Dinamo – Fuchse Berlin, din Liga Campionilor la handbal masculin.

Omoregie și Moreschi au venit împreună să vadă meciul din Champions League dintre Dinamo și Fuchse Berlin

Dinamo nu are parte de un sezon european foarte bun, cu rezultate mai degrabă sub așteptări, însă ambițiile rămân aceleași, la fel de ridicate. Confruntarea cu nemții de la Fuchse Berlin a fost una care nu a suscitat însă un interes uriaș din partea suporterilor bucureșteni, care au obișnuit cu atmosfera deosebită pe care o fac, în special la meciurile ce au loc în Liga Campionilor.

Totuși, două dintre jucătoarele de la CSM București, Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi au ales să vadă meciul live, din Sala Polivalentă, un loc numit „acasă” de multe ori de „tigroaice”. Interesant este că între cele două handbaliste există o relație de dragoste, informație ce a fost făcută public recent, chiar printr-o postare comună de ziua îndrăgostiților, de 14 februarie.

“Azi și în fiecare zi! ♾️Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă! 💐Pentru totdeauna! 🖤🖤💌 Totul meu!”, a fost mesajul ce a surprins pe rețelele sociale prin care era anunțată relația dintre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi. În spatele celor două a fost surprinsă o altă handbalistă de la CSM București, Inger Smits.

Omoregie CSM
Omoregie și Moreschi au venit la meciul dintre Dinamo și Fuchse Berlin. Foto: Fanatik

Elizabeth Omoregie pleacă de la CSM București la finalul sezonului și va merge în campionatul Ungariei

Elizabeth Omoregie este una dintre cele mai emblematice jucătoare din handbalul feminin al ultimilor ani, cunoscută mai ales pentru parcursul său impresionant la CSM București, unde a ajuns în 2018 și a devenit rapid o piesă de bază a echipei din România.

În vara anului 2026, Omoregie va încheia un capitol important al carierei la CSM București și urmează să îmbrace un alt tricou. Aceasta a semnat deja cu Ferencvaros, una dintre cele mai puternice formații din Europa și din Ungaria. Interesant este că CSM București tocmai a învins-o pe Ferencvaros, într-un duel din Champions League. Campioana României a câștigat clar partida din Ungaria, 35-30, și a dat un semnal puternic rivalelor în cursa pentru trofeul mult râvnit de către oficialii formației bucureștene. De cealaltă parte, Moreschi va evolua din sezonul următor pentru Metz.

