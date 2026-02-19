Omoregie și Moreschi, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația! Vedetele de la CSM București, surprinse într-un loc preferat. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Omoregie și Moreschi nu se mai ascund! Handbalistele de top de la CSM București, care și-au oficializat recent povestea de iubire, și-au făcut apariția la meciul de handbal Dinamo – Fuchse Berlin, din Liga Campionilor la handbal masculin.

Dinamo nu are parte de un sezon european foarte bun, cu rezultate mai degrabă sub așteptări, însă ambițiile rămân aceleași, la fel de ridicate. Confruntarea cu nemții de la Fuchse Berlin a fost una care nu a suscitat însă un interes uriaș din partea suporterilor bucureșteni, care au obișnuit cu atmosfera deosebită pe care o fac, în special la meciurile ce au loc în Liga Campionilor.

Totuși, două dintre jucătoarele de la CSM București, au ales să vadă meciul live, din Sala Polivalentă, un loc numit „acasă” de multe ori de „tigroaice”. Interesant este că între cele două handbaliste există o relație de dragoste, informație ce a fost făcută public recent, .

“Azi și în fiecare zi! ♾️Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă! 💐Pentru totdeauna! 🖤🖤💌 Totul meu!”, a fost mesajul ce a surprins pe rețelele sociale prin care era anunțată relația dintre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi. În spatele celor două a fost surprinsă o altă handbalistă de la CSM București, Inger Smits.

Elizabeth Omoregie pleacă de la CSM București la finalul sezonului și va merge în campionatul Ungariei

Elizabeth Omoregie este una dintre cele mai emblematice jucătoare din handbalul feminin al ultimilor ani, cunoscută mai ales pentru parcursul său impresionant la CSM București, unde a ajuns în 2018 și a devenit rapid o piesă de bază a echipei din România.

În vara anului 2026, Omoregie va încheia un capitol important al carierei la CSM București și urmează să îmbrace un alt tricou. Aceasta a semnat deja cu Ferencvaros, una dintre cele mai puternice formații din Europa și din Ungaria. Interesant este că CSM București tocmai a învins-o pe Ferencvaros, într-un duel din Champions League. Campioana României a câștigat clar partida din Ungaria, 35-30, și a dat un semnal puternic rivalelor în cursa pentru trofeul mult râvnit de către oficialii formației bucureștene. De cealaltă parte, Moreschi va evolua din sezonul următor pentru Metz.