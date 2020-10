OMS, anunț îngrijorător în plină pandemie: Remdesivir nu scurtează timpul de recuperare după Covid-19

Într-o perioadă critică pentru majoritatea statelor lumii, în care pandemia de Covid-19 s-a reintensificat, vin vești proaste legate de Remdesivir de la OMS.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Organizația Mondială a Sănătății mai taie din elanul celor care își puneau mari speranțe în acest medicament și relevă faptul că acest tratament are un efect aproape minim în vindecarea de infecția SARS-CoV-2.

Forul mondial de Sănătate a ajuns la aceste concluzii sumbre pentru populația globului după ce a studiat efectele Remdesivirului într-un studiu asupra a 11.266 de pacienți din peste 30 de state.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vești îngrijorătoare de la OMS în legătură cu Remdesivir

Pe 28 iulie, Comisia Europeană a semnat un contract cu compania farmaceutică Gilead pentru a asigura doze de Veklury, denumirea comercială a Remdesivir. Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul COVID-19.

Între timp, dinspre OMS vin informații care dau peste cap speranțele statelor europene și nu numai despre utilitatea acestui medicament.

ADVERTISEMENT

Organizația anunță că Redemsivirul, medicamentul antiviral al celor de la Gilead, are un efect slab sau aproape de zero asupra duratei spitalizării pacienţilor bolnavi de Covid-19 sau asupra şanselor de supravieţuire ale acestora, arată rezultatele unui studiu clinic efectuat de către Organizaţia Mondialăa Sănătăţii (OMS), relatează Financial Times.

OMS a ajuns la această concluzie după ce a realizat un așa numit studiu ”Solidaritate” în care a evaluat efectele unor posibile tratamente, inclusiv ale redemsivirului, hidroxiclorochinei, combinaţiei lopinavir-ritonavir şi interferon asupra unui număr de 11.266 de pacienţi adulţi în peste 30 de ţări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Remdesivir, unul dintre medicamentele administrate lui Donald Trump

Noile studii științifice OMS se bat cap în cap cu altele din această perioadă legate de Remdesivir. În urmă cu doar o săptămână, rezultatele unui studiu publicat în New England Journal of Medicine aratau că Remdesivirul scurtează timpul până la recuperare. Studiul a fost realizat pe 1.062 de pacienţi.

Cei care au primit Remdesivir s-au recuperat în 10 zile, faţă de cei care au primit placebo, unde recuperarea a durat 15 zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, tratamentul cu Remdesivir, unul dintre primele folosite la nivel mondial în lupta împotriva bolii provocate de noul coronavirus, a fost unul dintre medicamentele administrate recent preşedintelui american Donald Trump, infectat cu Covid.

Reacția celor de la Gilead față de studiul OMS a venit imediat. Americanii au declarat că datele OMS ”par inconsistente” cu cele obţinute în urma unor studii care validează beneficii clinice ale medicamentului său.

ADVERTISEMENT

”Suntem îngrijoraţi că datele care provin din acest studiu mondial deschis nu au fost examinate riguros pentru a permite o discuţie ştiinţifică constructivă”, apreciază Gilead, conform sursei citate.