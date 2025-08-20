Omul acuzat că a măsluit tragerea la sorți de la Cupa României a reacționat! Cum se apără oficialul FRF

Marți a avut loc , iar un moment controversat a avut loc în timpul evenimentului, care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal. Cum și-a explicat gestul oficialul FRF.

Gabriel Bodescu a reacționat după gestul controversat din cadrul tragerii la sorți pentru Cupa României

Gabriel Bodescu s-a aflat în centrul unui scandal în cursul zilei de marți, după ce a avut loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României Betano. Oficialul Federației Române de Fotbal .

Echipa lui Ianis Zicu a fost extrasă prima, dar, ce a urmat, a ridicat semne de întrebare pentru fani. Gabriel Bodescu, consilier FRF, a părut să aibă un comportament ciudat înainte să o extragă pe Corvinul. Angajatul Federației lasă impresia că vrea să extragă o bilă de la mijlocul bolului, dar nu face decât să le mute între ele și „extrage” bila din care iese formația pregătită de Florin Maxim.

Videoclipul a devenit viral pe platformele sociale, iar reacția Federației Române de Fotbal nu a întârziat să apară. Concret, FRF „admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea”.

Cum se apără oficialul FRF

După ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu a comentat și el incidentul regretabil din cadrul tragerii la sorți și a explicat că s-a luat în calcul chiar refacerea tragerii. După mai multe analize, s-a decis că „nu avem niciun club care să fi fost dezavantajat”. Gabriel Bodescu a cerut să intre în direct pentru a lămuri problema.

„Dacă vă raportați strict la acele momente, într-adevăr se vede ciudat. Dar dacă avem răbdare și observăm toată desfășurarea tragerii la sorți s-ar putea ca perspectiva să se schimbe. Am văzut și eu imaginile și pot spune că înțeleg ce a apărut în spațiul public, însă doar până la un punct. Sincer, de ce am fi dorit noi, FRF, ca Farul să joace cu Corvinul? Interesul nostru e să avem cât mai multe echipe puternice în grupele Cupei României. Asta duce la creșterea competiției și a nivelului fotbalistic.

Îmi cer scuze pentru confuzia creată, dar nu a fost nimic intenționat. A fost o coincidență nefericită. Dacă observați cu atenție, în momentul în care am văzut că numărul de bile pe care îl introduceam în urnă crește volumul acesteia, m-am uitat să-mi dau seama în momentul în care voi trage să mă asigur ca nu cumva una din bile să cadă în exterior”.

Gabriel Bodescu: „Să o iei fără să te uiți și să o nimerești pe aceeași e o coincidență nefericită”

„Eu niciodată nu m-am uitat la urnă când mișc bilele. Pur și simplu mă asigur să nu cadă. Eu nu mă mișc, nu mă uit la ele. Mă uit în cameră. De fiecare dată când mi-a venit rândul la tragere, eu tot timpul m-am uitat în cameră. Să o iei fără să te uiți și să o nimerești pe aceeași e o coincidență nefericită.

Vă spun sincer. Mă gândeam cum să extrag bilele în așa fel încât să nu cadă în exterior. La un moment dat, dacă vă uitați la a 5-a bilă extrasă, în momentul în care puteam cât de cât să mai amestec una din bile era să cadă”, a declarat Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, potrivit .