Omul acuzat că se opune promovării CSA Steaua se întoarce în forță! Decizia luată de premierul Luca Niculescu

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CSA Steaua este blocată în liga secundă din anul 2021, când a reușit să obțină promovarea. Fanii şi mai mulţi oameni din conducerea Clubului Sportiv al Armatei l-au arătat cu degetul pentru această situaţie şi pe Eduard Bachide, secretarul de stat între 2022 şi aprilie 2026. Doar câteva luni mai târziu, cel considerat „inamicul” promovării Stelei se întoarce în forţă.

Eduard Bachide revine în forţă! Va fi din nou omul numărul doi în MApN

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe . Decizie a fost publicată în Monitorul Oficial joi, 22 octombrie. Astfel, omul pe care foarte mulţi l-au acuzat că blochează intenţionat promovarea Stelei în prima ligă se întoarce în minister. El va fi numărul doi în MApN, după ministrul Ştefan Radu Oprea.

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La finalul lunii aprilie, Eduard Bachide şi-a încheiat precedentul mandat de secretar de stat. El a fost contestat de o parte a galeriei şi a fost perceput ca un personaj foarte influent în club. Face parte din PSD şi este un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu.

Acuzat că pune piedici pentru promovarea CSA Steaua în SuperLiga! A fost atacat de Talpan

Eduard Bachide a fost lansat în politică de Viorel Hrebenciuc, un bun prieten al lui Gigi Becali. Iar de aici o parte a fanilor, dar şi mai mulţi oameni din conducerea Clubului Sportiv al Armatei l-au acuzat că pune beţe în roate în speţa promovării, mai ales fiind ştiută relaţia de prietenie dintre Hrebenciuc şi Gigi Becali.

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Secretarul de stat nu a scăpat de tirul lui Florin Talpan. Juristul celor de la CSA Steaua l-a atacat în urmă cu trei ani când Bachide ar fi luat decizia de a-i tăia sporul pentru lucrări de excepţie, Talpan spunând că e meritul său că CSA Steaua a câştigat procesele cu FCSB:

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„Primul ministru a trimis Corpul de Control la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, care a constatat ca nu am nicio vină. Cu toate acestea, Secretarul de stat Bachide mi-a tăiat sporul pentru lucrări de excepție de 50% deși am cele mai mari realizări din club si asta nu doar în litigiile cu FCSB!”, a spus Talpan la vremea respectivă.

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Miruţă anunţă că există un investitor interesat de Steaua, dar trebuie schimbată legea

, a fost unul dintre cei mai implicaţi oficiali în ceea ce priveşte dreptul echipei de fotbal de a promova, cel puţin declarativ. Miruţă a lăsat şi un mesaj înainte ca Guvernul Luca Niculescu să primească votul de încredere în Parlament, în care spunea că există interes din partea unui investitor potent, dar trebuie modificată legea:

„Cum rămâne cu Steaua? Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării. Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur.

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Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar.

Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a fost mesajul lui Miruţă.

Steaua are unul dintre cele mai slabe sezoane de când a promovat în liga secundă. Echipa lui Opriţa este pe locul 10, cu şapte puncte. Dar, perspectivele ca măcar din sezonul viitor echipa să aibă drept de promovare scad pe zi ce trece, mai ales că nu se întrevăd la orizont schimbări structurale importante la Clubul Sportiv al Armatei.