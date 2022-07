Omul acuzat la moartea lui Ekeng, la un pas să se întoarcă la Dinamo: „Nu are pretenții, vine cu siguranță!”. Exclusiv

Dinamo iar din ce mai mulți încep să părăsească corabia, „alb-roșii” fiind parcă mai aproape de faliment decât de promovarea în SuperLiga.

„Câinii” au rămas fără doctor, însă Liviu Bătineanu s-ar putea întoarce la Dinamo: „Cred că ar vrea să se întoarcă”

antrenorul lui Dinamo alături de Iulian Mihăescu, s-a arătat deranjat de discuțiile cu privire la doctorul echipei, la bucătar și magazioner și a explicat pentru FANATIK care este de fapt situația reală: „Condițiile de pregătire sunt foarte bune și chiar aș face o invitație presei să vină să vadă, pentru că se scriu foarte multe lucruri neadevărate”.

După plecarea lui Constantin Tiberiu Horcea, maseurul echipei, Cristian Toma, a preluat sarcinile de medic: „Deocamdată doctor e maseurul Tomiță, care are autorizație și va veni și un medic. Cred că o să vină domnul Bătineanu înapoi, dar are și el nevoie de o garanție. E o soluție și eu cred că ar vrea să se întoarcă. O să îl sunăm și vine cu siguranță. El nu are pretenții, dar să aibă și el o stabilitate, un contract”.

Augustin a lămurit și situația bucătarului de la Săftica: „Hai să fim serioși. La Dinamo, nu a fost bucătar la echipă de ani buni! În perioada în care era domnul Negoiță aducea mâncarea de la RIN și doar se încălzea la Săftica. Venea cu duba și le aducea.

De când au venit domnul Mureșan și Zăvăleanu, a fost angajat un bucătar într-adevăr. Omul a plecat, dar nici nu am vrut să mai aducem, pentru că noi voiam să facem doar un antrenament și băieții nu mai rămăneau în cantonament. Atunci el s-a supărat și a plecat. De ce trebuie să spunem că aveam bucătar la echipă? O să rezolvăm și cu magazionerul. Nu e o problemă asta”.

Ionel Augustin nu înțelege de ce se întârzie convocarea AGA: „Și pe noi ne miră de ce nu s-a făcut această ședință”

Pe lângă aspectul financiar, Ionel Augustin este extrem de îngrijorat și consideră urgentă numirea unui administrator special la Dinamo: „Nu știu de ce se întârzie atât de mult cu numirea unui președinte. Am înțeles că ar trebui să fie AGA săptămâna asta și președintele să aleagă un staff să dăm drumul la treabă. Fiind în insolvență nu poate fi numit un președinte, ci doar un director tehnic sau sportiv. Și pe noi ne miră de ce nu s-a făcut această ședință.

Nu știu ce vină are domnul Mureșan. A venit să pună umărul la redresare. Ce putea să facă el? Treaba asta era deja de 3-4 ani de zile. Tot mirosea a retrogradare și inevitabilul s-a produs! Nu mai voia nimeni să se ocupe și să se găsească soluții să se salveze Dinamo”.

Liviu Bătineanu a renunțat la bani pentru Dinamo. De ce a fost acuzat la moartea lui Ekeng

Liviu Bătineanu în aprilie 2021, din cauza problemelor financiare și a incertitudinii de la club. Un mare suporter al lui Dinamo, doctorul „câinilor” de o viață a renunțat la cinci salarii restante pentru a ajuta clubul, așa cum .

„Nu pot să îl uit nici după 16 ani pe medicul Liviu Bătineanu şi probabil nu o să îl iert niciodată. În momentul în care fiul meu a fost lovit în cap, la antrenament, de către Şuleap, el nici măcar nu se afla la teren. Şi nici salvare nu era la teren. De Bătineanu ce să vă mai spun? El îl are pe conştiinţă şi pe Ekeng.

Nu a făcut nimic nici în cazul lui Cristi, dar nici în al lui Ekeng şi văd că a scăpat de puşcărie în ambele cazuri. La Ekeng îl vedeam pe imagini cum stătea şi nu făcea nimic, iar femeia medic de pe salvare riscă să se ducă la puşcărie după ce a căzut totul pe ea”, au fost , regretatul fotbalist al Universității Craiova.