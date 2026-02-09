Sport

Omul adus de Selly în România, în prim-plan la Super Bowl! Starurile de la Hollywood nu au lipsit

Meciul din Super Bowl, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, a adus în tribune vedete peste vedete, iar omul care a cântat în România a fost în prim-plan.
Mihai Alecu
09.02.2026 | 03:35
Omul adus de Selly în România, prezent la Super Bowl
Duelul din Super Bowl este cel mai mediatizat și urmărit spectacol sportiv din Statele Unite, iar acest lucru duce la o prezență importantă din partea vedetelor din toate palierele posibile, de la actori renumiți la Hollywood, foști mari sportivi sau artiști internaționali ce se află în top.

Travis Scott, omul care în urmă cu 2 ani cânta în România, prezent la Super Bowl

Printre cele mai importante nume care s-au aflat pe stadionul din California, Los Angeles, s-a numărat și Travis Scott, celebrul interpret care este extrem de apreciat la nivel mondial, inclusiv în România, acolo unde a concertat în vara anului 2024, la Beach, Please.

Rapperul american și-a ales favorita înainte de start: „Hai, Patriots”, a spus acesta. Travis Scott a făcut parte în trecut din show-ul special de la pauza meciului de Super Bowl, în 2019, atunci când a cântat alături de Maroon 5.

Starurile de la Hollywood și-au făcut apariția la Super Bowl

Pe lângă Travis Scott, au fost și alte prezențe importante la Super Bowl. Familia Kardashian a fost reprezentată de Kylie Jenner, în timp ce Roger Federer și-a făcut și el apariția în Los Angeles pentru marele meci dintre New England Patriots și Seattle Seahawks.

Cei mai cunoscuți actori care au fost la confruntarea din Super Bowl sunt Macaulay Culkin, din Singur Acasă, Sofia Vergara, din Modern Family, Jessica Alba, din Fantastic Four, sau Tobey Maguire, cel care a interpretat rolul lui Spider-Man.

Travis Scott a fost la un pas să nu ajungă la Beach, Please. Devăluirea făcută de Selly

La Beach, Please!, concertul lui Travis Scott a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului, dar și unul plin de tensiune. Artistul a întârziat câteva ore bune, iar la un moment dat a existat riscul real ca show-ul să fie anulat complet. Selly a povestit ulterior că, în ziua concertului, echipa lui Travis a transmis că acesta avea probleme serioase cu vocea și că nu mai voia să urce pe scenă, ceea ce a creat panică totală în rândul organizatorilor, mai ales cu zeci de mii de oameni deja prezenți la festival.

Selly a spus că a fost „cea mai grea zi din viața lui” ca organizator și că ore întregi nimeni nu știa sigur dacă Travis va mai ajunge în România. În cele din urmă, artistul a venit și a susținut concertul, iar momentul a fost primit cu entuziasm uriaș de public, chiar dacă întârzierea a pus la încercare nervii tuturor.

