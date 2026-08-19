Omul care a adus 20 de milioane de euro în conturile lui CFR Cluj, avertisment pentru Șumudică: „E greu să repete ce a făcut Pancu!”

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Cristi Balaj (54 de ani) a vorbit despre revenirea lui Marius Șumudică (55 de ani) la CFR Cluj și a apreciat că în principiu va fi destul de greu pentru antrenor să repete în Gruia în acest sezon ce a făcut Daniel Pancu (48 de ani), în prezent la Rapid, în partea a doua a stagiunii precedente.

Ce crede Cristi Balaj despre numirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj

Atunci, Pancu a preluat echipa într-o situație foarte dificilă din punct de vedere sportiv, iar la finalul sezonului a reușit să o califice în preliminariile Conference League, fără baraj. „E greu să repeți. Pancu a făcut atât de mult încât e greu să menții ștacheta la acest nivel. Important este clubul să se redreseze în primul rând din punct de vedere financiar. După ce ai însănătoșit fundația, începi iar să construiești. Intrarea în insolvență ar aduce o liniște din acest punct de vedere”,

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Cum a adus Cristi Balaj peste 20 de milioane de euro la CFR Cluj

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul arbitru FIFA a vorbit pe larg despre din perioada în care el era președinte la clubul din Gruia și a informat că în vremea respectivă societatea a înregistrat un profit de peste 20 de milioane de euro din vânzări de jucători și tăieri de cheltuieli:

„Este o perioadă grea, cum au mai fost perioade grele, dar atunci au apărut transferuri. S-au făcut multe transferuri, cu sume importante care au intrat în vistieria clubului. Cei care au fost atunci au știu să aducă jucători care din nou au reprezentat soluții pentru a fi transferați și pentru a intra în vistieria clubului sume importante.

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23.5 milioane în patru ani este plusul care s-a făcut între ce s-a cheltuit și ce s-a vândut. A fost un calcul prezentat de o publicație. Asta a însemnat foarte, foarte mult, acești bani au venit în sprijinul finanțatorului. Nu știu dacă au intrat sau nu în insolvență, nu înțeleg nimic. Am văzut și declarația domnului Varga, nu mai știu ce să cred.

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Au apărut niște imagini cu portalul de la instanță și, văzând ulterior declarația domnului Varga, mi-e greu să îmi fac un punct de vedere și nu ar ajuta la absolut nimic. Sper să rezolve, spunea domnul Varga că în două săptămâni va rezolva situația și îi doresc din suflet acest lucru”.

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